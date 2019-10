Zradil nás Zelenskyj aj Trump. Ukrajina stále čaká na mier

Prezidentov plán vyvolal protesty.

27. okt 2019 o 16:00 Lukáš Onderčanin

KYJEV, BRATISLAVA. Začiatkom septembra vítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na kyjevskom letisku ukrajinských námorníkov prepustených z ruského väzenia aj väzneného režiséra Olega Sencova. Výmena väzňov s Ruskom ukázala, že medzi oboma stranami sa začal dialóg.

Zelenskyj o pár týždňov dokonca oznámil, že s Ruskom aj separatistami na východe sa dohodol na postupnom ukončení konfliktu na Donbase.

Sporná dohoda však vyvolala protesty v Kyjeve aj iných mestách a len máločo nasvedčuje tomu, že k nej napokon všetci pristúpia. Navyše, Ukrajina si nie je istá ani v tom, či sa ešte môže spoliehať na svojho spojenca – Američanov.

Kapitulácia Ukrajiny?

Zvolili ste ma za prezidenta, aby som ukončil vojnu, povedal začiatkom septembra Zelenskyj. Len pár dní predtým oznámil, že Ukrajina pristúpi k takzvanej Steinmeierovej dohode.

Tá by umožnila na separatistami ovládanom území Donbasu uskutočniť voľby pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov. Ak by prebehli slobodne, Donbas by získal špeciálny status a čiastočnú autonómiu. Z regiónu by sa však museli najskôr úplne stiahnuť Ruskom podporované jednotky.

Dohoda nesie meno bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí Franka Waltera Steinmeiera, ktorý ju navrhol.