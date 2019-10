Vo Švajčiarsku obvinili dvoch mužov z verbovania pre Islamský štát

Obaja muži sú obvinení aj zo šírenia propagandy.

25. okt 2019 o 13:02 SITA

BERLÍN. Švajčiarski prokurátori obvinili dvoch mužov podozrivých z robenia náboru ľudí pre Islamský štát (IS).

Kancelária generálneho prokurátora v piatok uviedla, že dvojica čelí obvineniam z podpory a pripojenia sa k IS. Obaja žijú v severovýchodnom Švajčiarsku, ich mená však úrady nezverejnili.

Hlavný podozrivý, muž so švajčiarskym aj talianskym občianstvom, údajne vycestoval do oblasti Sýrie kontrolovanej IS a po návrate naverboval pre skupinu niekoľko osôb.

Druhý muž s dvojitým občianstvom Švajčiarska a Severného Macedónska podľa prokurátorov skúšal vycestovať do Sýrie cez Severné Macedónsko, kde ho však zastavila polícia. Pre IS údajne získal jednu osobu.

Obaja muži sú obvinení aj zo šírenia propagandy skupiny.