Deti žili medzi exkrementmi a odpadkami, rodičov z USA zatkli

Deti žili v nevhodných podmienkach v dome pri Charlestone.

25. okt 2019 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. V americkom štáte Južná Karolína úrady zobrali do svojej starostlivosti sedem detí vo veku od jedného do desať rokov, pričom niektoré z nich žili v nevhodných podmienkach v dome pri Charlestone.



Policajti z okresu Berkeley prišli do domu po upozornení správcu majetku, ktorý našiel jedno z detí zamknuté v spálni.

Policajt Jeremy Baker uviedol, že dve izby na poschodí domu v Summerville boli "totálne špinavé", pričom tam boli zvieracie exkrementy, špinavé plienky a servítky, odpadky a podobne.

Na mieste zatkli rodičov piatich detí, ktorým tam umožnila bývať nájomníčka domu. Erick Perez-Viera a Diana Sablon sú obvinení zo zanedbania starostlivosti o deti. Sudca stanovil kauciu na stotisíc dolárov (v prepočte približne 90-tisíc eur).



Správca prišiel na ohlásenú návštevu, no nikto mu neotvoril dvere. Vošiel teda do domu a na poschodí zbadal zamknuté a zabezpečené dvere, ktoré sa snažil otvoriť, keď počul dieťa, ako kričí, že je hladné a chce ísť von.

Následne zišiel na prízemie, kde našiel ženu, ktorú požiadal o otvorenie dverí. Žena mu však nevyhovela. V tom prišiel do domu jej manžel a chcel vedieť, prečo tam je správca.

Ten následne odišiel, pričom počul krik vychádzajúci z poschodia. Kontaktoval políciu, ktorá objavila "veľmi zapáchajúcu" spálňu pre päť detí, kde žilo v klietkach aj niekoľko zvierat. V izbách sa nachádzali aj kamery.



V správe ďalej uviedli, že dve miestnosti, ktoré využívala na prízemí hlavná nájomníčka nehnuteľnosti a jej dve deti boli obývateľné.