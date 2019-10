Trump chcel stavať múr aj v Colorade. Teraz sa bráni, že len žartoval

Podľa New York Times je skôr pravdepodobné, že sa pomýlil.

24. okt 2019 o 22:09 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xu2ee536I9g

BRATISLAVA. Americký prezident Donald Trump veľmi často hovorí o stavbe "veľkého" a "krásneho" múru na hraniciach s Mexikom, ktorý Spojené štáty ochráni pred imigrantmi.

Vo štvrtok však už rozprával aj o stavaní múru v Colorade, čím mnoho ľudí zmiatol. Colorado totiž leží v strede USA a hraničí akurát tak s ďalšími americkými štátmi ako Utah, Wyoming, Nebraska či Kansas.

"Budujeme múr na hraniciach s Novým Mexikom, budujeme múr v Colorade!" zvolal Trump na energetickej konferencii v Pittsburghu.

Prezidentovým podporovateľom na tom neprišlo nič zvláštne, keďže toto jeho vyhlásenie ocenili veľkým potleskom.

"Budujeme nádherný múr, veľký múr, ktorý naozaj funguje, taký, cez ktorý nemôžete preliezť, a ani ho nemôžete podliezť," básnil prezident podľa denníka The New York Times.

"Tak toto je haluz," reagoval na Trumpa na Twitteri demokratický guvernér Colorada Jared Polis. "Colorado nehraničí s Mexikom. Ale je skvelé, že Colorado teraz ponúka celodennú škôlku, takže sa naše deti môžu priučiť základom geografie," cituje Polisov tweet New York Times.

Samotný Trump neskôr na Twitteri uviedol, že v súvislosti so stavbou múru v Colorade "iba žartoval", podľa New York Times je však skôr pravdepodobné to, že sa jednoducho pomýlil.

Pozoruhodná bola aj Trumpova interakcia s jeho odporcami, ktorí sa nakrátko dostali do kongresového centra, kde prezident rečnil.

"Choďte domov za mamičkou! Pochváľte sa mamičke, že ste si trúfli na veľmi mocných ľudí, a mnohí z nich sú veľkí aj fyzicky, aj mentálne! A to nie je dobrý nápad, nie v tejto miestnosti. Dávajte si pozor!" oboril sa Trump na svojich odporcov.