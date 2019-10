Bolívijská opozícia voľby spochybňuje, prezident sa vyhlásil za víťaza

Morales je na čele krajiny tri volebné obdobia.

24. okt 2019 o 15:37 SITA

LA PAZ. Bolívijský prezident Evo Morales, ktorý je na čele krajiny už tri volebné obdobia po sebe, si zabezpečil ďalší mandát už v prvom kole tohtoročných prezidentských volieb.

To aspoň tvrdí samotný Morales, ktorý vo štvrtok zvolal tlačovú konferenciu a vyhlásil sa na nej za víťaza volieb.

Opozícia výsledky spochybňuje a Moralesov najsilnejší súper v boji o prezidentské kreslo, bývalý prezident Carlos Mesa, krátko po Moralesovej tlačovke vyhlásil, že je to "obrovský podvod".



Na to, aby Morales zvíťazil už v prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo v nedeľu, potreboval poraziť kandidáta na druhom mieste najmenej o desať percentuálnych bodov.

Ešte v stredu, keď bolo zrátaných 96,78 percenta hlasov, to na takýto výsledok nevyzeralo, keďže rozdiel medzi Moralesom a Mesom bol menší ako desaťpercentný a dlhšie sa vôbec nehýbal.



Vo štvrtok, po zrátaní vyše 98 percent hlasov, však volebná komisia oznámila, že rozdiel medzi oboma kandidátmi je presne desaťpercentný - Morales podľa nej získal 46,76 a Mesa 36,76 percenta hlasov.



"Vyhrali sme už v prvom kole. Zostáva už spočítať len jeden a pol percenta hlasov. Vyhrali sme hlasmi z vidieka," reagoval na to vzápätí Morales.



Tento vývoj udalostí zrejme ešte zintenzívni opozičné protesty, ktoré v minulých dňoch prerástli do násilností medzi odporcami a stúpencami Moralesa.