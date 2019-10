Spravodajca z Blízkeho východu pre SME: Asad je len bábka, o Sýrii sa rozhoduje v Moskve

Český novinár Štěpán Macháček sa vrátil z turecko-sýrskeho pohraničia.

24. okt 2019 o 19:05 Nina Sobotovičová

Asad stratil kontrolu nad vlastnou krajinou, hovorí pre SME spravodajca Českého rozhlasu pre Blízky východ ŠTĚPÁN MACHÁČEK, ktorý sa vrátil z turecko-sýrskej hranice.

Západ sa pri najnovšej tureckej ofenzíve otvorene prikláňal na stranu sýrskych Kurdov a vznikal dojem, že konflikt má svoju dobrú a zlú stranu, pričom tou zlou stranou je Ankara. Mnohí Turci však operáciu svojej vlády podporovali. Prečo?

Tie dôvody sú dva a jeden z nich sa tureckým občanom vysvetľuje čoraz ľahšie. Turecko sa stalo útočiskom pre takmer štyri milióny sýrskych utečencov. Mnohí z nich tam žijú od začiatku občianskeho konfliktu v Sýrii, teda už osem rokov. Turci ich spočiatku vítali, chceli im pomôcť. Keď som sa s nimi však rozprával teraz, bolo jasné, že už toho majú dosť.

Turecká ekonomika upadá, rastie nezamestnanosť a život v krajine je čoraz nákladnejší. Podľa mnohých Turkov to sčasti zapríčinili sýrski utečenci, ktorí ich oberajú o pracovné miesta. Preto by Turci boli najradšej, keby sa utečenci vrátili späť do Sýrie a Ankara im sľubovala, že aj to je cieľom vládnej ofenzívy.

Aký je ten druhý dôvod, prečo operáciu podporovali?

Turecko má oprávnené obavy z toho, že na jeho hraniciach vznikne nový štát, ktorý povedie kurdská Zjednotená demokratická strana (PYD), ktorej súčasťou sú kurdské milície YPG - o akési ozbrojené krídlo.

Ankara však túto stranu považuje za teroristickú skupinu, ktorá je zviazaná so zakázanou Kurdskou stranou pracujúcich (PKK).

Tú má Turecko na svojom území a bojuje s ňou už 40 rokov.

Z tohto pohľadu dokáže Ankara svojim ľuďom veľmi zrozumiteľne vysvetliť, že tá ofenzíva je pre Turecko potrebná, inak na jeho hraniciach vznikne štát riadený ozbrojencami.

Chcel si Erdogan touto ofenzívou okrem iného vybojovať späť stratené preferencie? V jarných komunálnych voľbách prišla jeho strana AKP o kľúčové mestá, vrátane Istanbulu a a Ankary.

Rozhodne aj toto bola jeho motivácia. Erdogan počúval voličov, pretože doteraz na problém s priveľkým množstvom sýrskych utečencov poukazovali hlavne opoziční politici. Teraz to bol Erdogan a jeho vládnuca strana, kto začal tvrdiť, že vie vyriešiť problém so sýrskymi utečencami, vytvorí bezpečnostnú zónu v Sýrii a tam ich presunie.

Je vôbec reálne presťahovať takmer štyri milióny Sýrčanov z Turecka do plánovanej nárazníkovej zóny?