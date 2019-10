Arabsko-izraelský orchester aj po 20 rokoch čelí politickým útokom

West-Eastern Divan Orchestra dokázal, že spolupráca medzi Arabmi a Izraelčanmi je možná.

23. okt 2019 o 19:37 TASR

BERLÍN. Dvadsať rokov po založení hudobného telesa West-Eastern Divan Orchestra, v ktorom spoločne hrajú arabskí i izraelskí hudobníci, vníma jeho zakladateľ, dirigent a pianista Daniel Barenboim aj rozporuplné reakcie na svoj projekt.

Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

Napriek tomu, že tento orchester dokázal, že spolupráca medzi Arabmi a Izraelčanmi je možná, West-Eastern Divan Orchestra je stále vystavená politickým útokom v súvislosti so situáciou na Blízkom východe.

"Nemôžeme hrať ani vo väčšine arabských krajín, ani v Izraeli," povedal Barenboim pre DPA. K orchestru a jeho konceptu sú podľa jeho slov rovnako nepriateľsky naladení Arabi aj Izraelčania.

"Ak na nás útočia obe strany, musíme niečo robiť dobre. Mal by som obavy, ak by to tak nebolo," dodal.

Orchester podľa Barenboima ukázal, že "ak vytvoríme rovnaké podmienky, môžu Arabi a Izraelčania vytvoriť niečo spoločné, za predpokladu, že majú rovnaké práva a rovnakú zodpovednosť".

Barenboim, ktorý sa narodil v Argentíne a vyrastal v Izraeli, má pre svoje názory na okupáciu palestínskych území časté spory s izraelskou vládou.

West-Eastern Divan Orchestra založil Barenboim spoločne so zosnulým americkým spisovateľom palestínskeho pôvodu Edwardom Saidom v roku 1999 v nemeckom meste Weimar.

Od roku 2017 je miestom jeho pôsobiska hlavné mesto Berlín. Od začiatku svojej kariéry odohral orchester vyše 300 koncertov v 30 krajinách, ktoré si pozrelo viac ako 800.000 ľudí.