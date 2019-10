Trump oznámil zrušenie sankcií uvalených na Turecko

Turecko sľúbilo, že zabezpečí, aby bolo prímerie na severovýchode Sýrie trvalé.

23. okt 2019 o 18:55 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome uviedol, že Spojené štáty zrušia všetky sankcie uvalené na Turecko v súvislosti s ofenzívou Ankary na sverovýchode Sýrie.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Na margo stiahnutia amerických síl zo Sýrie Trump povedal, že v tejto krajine zostane len malý počet príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí budú zabezpečovať ochranu tamojších ropných polí.

Trump zrušenie sankcií oznámil po tom, čo Turecko podľa jeho slov sľúbilo, že zabezpečí, aby bolo prímerie na severovýchode Sýrie trvalé.

"Nech o tento krvou zmáčaný piesok bojuje niekto iný," povedal v Bielom dome na margo stiahnutia amerických síl zo Sýrie s tým, že americká prítomnosť v tejto oblasti trvala desať rokov.

"Mali sme tam byť 30 dní. A to bolo takmer pred desiatimi rokmi. Takže sme tam boli 30 dní a teraz odchádzame. Mal to byť veľmi rýchly úder a poďme preč, a bol to rýchly úder až na to, že tam (americkí vojaci) zostali takmer desať rokov," povedal Trump. Dodal, že v Sýrii zomreli "tisíce a tisíce" ľudí.

Turecko spustilo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky, ktoré dovtedy Kurdov podporovali.

Spojené štáty však popierajú tvrdenia kritikov, že tak zradili svojich kurdských spojencov, ktorí zohrali kľúčovú úlohu v boji proti džihádistom z extrémistickej organizácie Islamský štát.