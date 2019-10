Únia Londýnu: Nevťahujte nás do brexitu, my sme svoju úlohu splnili

Britský parlament dohodu o odchode asi nestihne schváliť načas.

23. okt 2019 o 13:19 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Dve hlasovania s opačným výsledokom zažil v utorok večer britský parlament, keď rozhodoval o odchode z Európskej únie. Najprv posunul dohodu o odchode do druhého čítania, no vládna radosť trvala len niekoľko minút.

Hneď v ďalšom hlasovaní totiž poslanci neschválili vládny návrh, podľa ktorého by o podmienkach dohody a ich zaradení do britských zákonov parlament rozhodol do štvrtka. „Brexit sa na konci októbra neodohrá,“ reagoval podľa Politica hneď po hlasovaní vysokopostavený únijný predstaviteľ.

Toto je po utorku prakticky jediná istota, aj keď podľa súčasného právneho stavu ani tá nie je stoperncentná. Stále totiž platí, že Británia odchádza na konci októbra, ak sa dovtedy nestane nič, čo by tento stav zmenilo.

Posun? O koľko?

V Bruseli už je nepodpísaná žiadosť britskej vlády o posunutie termínu odchodu do konca januára, ktorú musel Johnson poslať, keď v sobotu poslanci odmietli podporiť jeho dohodu.