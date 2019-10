Hongkong oficiálne stiahol zákon, ktorý vyvolal protesty

Zákon vyvolal mesiace trvajúce protesty.

23. okt 2019 o 10:39 TASR

HONGKONG. Hongkonské úrady oficiálne stiahli v stredu nepopulárny zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.

Zákon vyvolal mesiace trvajúce chaotické protesty, ktoré sa zmenili na kampaň za väčšie demokratické zmeny, pripomína agentúra AP.

Zákon oficiálne stiahli

"Oficiálne teraz oznamujem stiahnutie tohto zákona," uviedol predstaviteľ hongkonskej samosprávy pre oblasť bezpečnosti John Lee v miestnom zákonodarnom zbore.

Súvisiaci článok V Hongkongu prepustili podozrivého z vraždy, prípad viedol k protestom Čítajte

Prodemokratickí poslanci sa mu ihneď pokúšali klásť otázky, ale odmietol odpovedať.

Dlhoočakávané oficiálne stiahnutie tohto zákona zatienilo prepustenie muža z hongkonskej väznice, ktorý je obvinený z vraždy, pričom jeho prípad bol v centre sporov okolo tohto zákona o extradícii.

Čchen Tchang-kchaj, ktorému vypršal trest v inej kauze prania špinavých peňazí, povedal novinárom po svojom stredajšom prepustení, že by sa chcel vzdať úradom na Taiwane, kde po ňom pátrajú pre vraždu svojej tehotnej priateľky.

Taiwan v utorok oznámil, že chce poslať delegáciu s cieľom priviezť Čchena na ostrov, ale Hongkong to zamietol s tým, by mu malo byť umožnené, aby bez sprievodu odletel na Taiwan, kde by sa odovzdal do rúk úradom.

Hongkong nechce uznať legitimitu súdov

Kontroverzia v tomto prípade súvisí s neochotou Hongkongu, ktorý je poloautonómnym čínskym regiónom, uznať legitimitu súdnych orgánov na Taiwane.

Ten je považovaný komunistickými úradmi v Pekingu za odštiepeneckú provinciu.

Masové protesty sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon o extradícii.

Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície na protestoch, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.