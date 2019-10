Johnson znovu prehral. Brexit sa zrejme posunie, Škóti hovoria o nezávislosti

Posun odchodu musí potvrdíť Únia.

22. okt 2019 o 20:34 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský odchod z Európskej únie sa takmer naisto bude znovu odkladať. Briti tak neodídu na konci októbra, ako sa doteraz plánovalo, ale asi až v januári.

Dôvodom je, že vláda Borisa Johnsona v utorok večer prehrala ďalšie kľúčové hlasovanie v dolnej komore britského parlamentu. Chcela, aby sa o zavádzaní odchodovej dohody s Európskou úniou rozhodlo do štvrtka.

Pre britský parlamentarizmus by to bola výnimočná situácia, schvaľovanie zákonov väčšinou trvá mesiace. Musia totiž prejsť tromi čítaniami, vyjadriť sa k nim majú poslanci aj jednotlivé výbory.

Čas na podrobnosti

Navyše, zákon o britskom odchode bude mať veľké následky do budúcnosti a poslanci tak chcú čas, aby si poriadne naštudovali podrobnosti dohody. Len takto sa však podľa Johnsona dalo dosiahnuť, aby dohoda, ktorú priniesol z minulotýždňového summitu, začala od novembra platiť.

Boris Johnson v parlamente reagoval tým, že sa napriek všetkému pokúsi presadiť odchod s dohodou do konca mesiaca. Škótski nacionalisti zas priamo na pôde parlamentu varovali, že výsledkom jeho snahy môže byť škótska nezávislosť.

Ešte v sobotu večer britská vláda oficiálne požiadala o posunutie termínu odchodu. Lídri členských štátov by mali rozhodnúť v najbližších dňoch, avizovali, že čakajú na výsledok utorňajšieho hlasovania.

Očakáva sa, že s posunom budú súhlasiť, Briti ako nový termín navrhovali koniec januára budúceho roka.

31. 10. je v súčasnosti platný termín odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Johnson už pred hlasovaním o harmonograme schvaľovania odchodovej dohody povedal, že ak jeho návrh neprejde, dohodu úplne stiahne a bude presadzovať predčasné voľby.

Jeho vláda totiž nemá väčšinu v parlamente. „Nedovolím, aby sme takto pokračovali v ďalších mesiacoch,“ povedal Johnson podľa Guardianu v parlamente.

„Ak parlament odmietne dovoliť, aby sa brexit odohral, a namiesto toho bude presadzovať svoje záujmy, odkladať všetko na január alebo aj na neskôr, nebudeme takto pokračovať.“

Čo bude o rok?

Ako nový problém sa ukazuje aj časť dohody o prechodnom období, počas ktorého mala Británia ostať súčasťou spoločného trhu aj colnej únie s kontinentom. To sa má podľa dohody skončiť na konci budúceho roka, dovtedy majú prebiehať rokovania o budúcich obchodných vzťahoch.

Hlavný európsky vyjednávač Michel Barnier však v utorok v Európskom parlamente povedal, že takéto rokovania by mali trvať asi tri roky a do konca budúceho roka sa tak nedajú stihnúť. Johnson prechodné obdobie naťahovať nechce.

Odporcovia tvrdého brexitu sa preto obávajú, že tvrdý odchod nie je celkom vylúčený, aj keby dohoda parlamentom prešla. Neodohral by sa síce na konci tohto mesiaca, ale o rok neskôr, no výsledok by bol rovnako škodlivý pre britskú ekonomiku.

„Dohoda je len kamufážou pre odchod bez dohody v roku 2020,“ povedal pre Times bývalý minister financií Philip Hammond, jeden z konzervatívnych poslancov, ktorého vylúčili zo strany.

Minister spravodlivosti Robert Buckland preto v rozprave poslancom sľúbil, že vláda môže podporiť ustanovenie, podľa ktorého by parlamentom v polovici roka hlasoval o prípadnom predĺžení prechodného obdobia.

Nové referendá?

Čoraz viac sa tiež začína hovoriť o snahách častí krajiny oddeliť sa. Waleská a škótska vláda v pondelok požiadali Brusel, aby bol prípadný posun brexitu dostatočne dlhý na to, aby prípadne mohli zorganizovať referendum o oddelení sa.

V utorok sa zas ozvali írski republikáni zo Sinn Fein, podľa ktorých je reálne, že do piatich rokov by sa uskutočnilo ľudové hlasovanie o zjednotení Írska a Severného Írska.