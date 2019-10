Utečenecký tábor v Bosne je už druhý deň bez dodávok vody

Vedenie mesta prestalo dodávať vodu, aby prinútilo vládu premiestniť tisícky migrantov.

22. okt 2019 o 17:38 TASR

BIHAČ. Bosnianska polícia zabránila v noci na utorok desiatkam migrantov, aby sa vlakom dostali na severozápad krajiny, kde leží preplnený utečenecký stanový tábor Vučjak, ktorý je už druhý deň bez dodávok pitnej vody.

Informovala o tom agentúra AP.

Bez pitnej vody

Stovky migrantov momentálne žijúcich v tábore Vučjak nachádzajúcom sa pri meste Bihač bolo v utorok vidieť s plastovými fľašami s pitnou vodou, ktoré dostali od miestnych obyvateľov, píše AP.

Spolu s raňajkami im ich ráno rozdávali aj príslušníci miestnej pobočky Červeného kríža.

Vedenie mesta Bihač prestalo ešte v pondelok dodávať do tábora pitnú vodu, aby tak vyvinulo tlak na bosniansku vládu a prinútilo ju premiestniť odtiaľ tisícky migrantov.

Migranti sa sťažujú na to, že už dva dni nemajú pitnú vodu. Niektorí z nich údajne tábor opúšťajú, no neskôr sa doň vracajú. V tábore podľa jedného z migrantov pochádzajúceho z Turkménska nie je pre všetkých ani dosť jedla.

Miestna polícia v snahe zabrániť ďalšiemu prílevu migrantov do regiónu prinútila v noci na utorok vystúpiť z vlaku smerujúceho do mesta Bihač desiatky migrantov, ktorých následne autobusmi vyviezla za mesto. V samotnom Bihači však polícia migrantov zhromažďovala a následne ich presúvala práve do tábora Vučjak.

Krajina sa s náporom vyrovnáva ťažko

Bosna a Hercegovina sa s náporom migrantov vyrovnáva ťažko, píše AP. Táto balkánska krajina pozostáva od konca občianskej vojny z roku 1995 z dvoch entít - z Republiky srbskej a Federácie Bosny a Hercegoviny.

Bosnianski Srbi pritom migrantov odmietajú vpúšťať do svojej časti krajiny a zriadenie utečeneckých táborov odmietajú aj niektoré ďalšie obce.

Medzinárodné ľudskoprávne organizácie považujú umiestnenie tábora Vučjak za nevhodné. Leží totiž na niekdajšej skládke odpadu a tiež neďaleko oblasti, v ktorej bolo počas vojny mínové pole.