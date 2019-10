Atény chcú sprísniť azylové procedúry

Na gréckych ostrovoch sa v preplnených táboroch nachádza viac ako 25-tisíc osôb.

22. okt 2019 o 16:49 SITA

ATÉNY. Grécko plánuje sprísniť proces posudzovania žiadostí o azyl.

Na rokovanie gréckeho parlamentu sa v utorok dostal vládny návrh zákona, ktorý má okrem iného urýchliť proces vybavovania žiadostí o azyl a aj následného vyhostenia neúspešných žiadateľov, a tiež sprísniť kritériá na získanie azylu.

Súvisiaci článok Pracuje s utečencami na Lesbose: Deň prečkajú v radoch na záchod a jedlo (rozhovor) Čítajte

Grécko je jednou z krajín, ktorá v posledných rokoch musela absorbovať najväčší počet prichádzajúcich žiadateľov o azyl.

Len na gréckych ostrovoch neďaleko hraníc s Tureckom sa v preplnených utečeneckých táboroch momentálne nachádza viac ako 25-tisíc osôb.

Väčšina z nich by si priala dostať sa do gréckeho vnútrozemia a potom prípadne do iných európskych krajín.