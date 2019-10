Uhynul baran Chris, ktorý na sebe kedysi nosil desiatky kíl vlny

Barana našli strateného v austrálskom buši, strih mu zrejme zachránil život.

22. okt 2019 o 11:46 SITA

CANBERRA. V Austrálii uhynul baran Chris, ktorý kedysi na sebe nosil vlnu enormnej hmotnosti. Informuje o tom BBC.

Zviera plemena merino si získalo celosvetovú pozornosť, keď ho objavili v roku 2015 potulovať sa v austrálskom buši neďaleko Canberry. Podľa odhadov malo na sebe šesťročnú vlnu.

Chris dostal následne nový "zostrih", ktorý mu pravdepodobne zachránil život.

Ostrihanie baranovi pravdepodobne zachránilo život. (zdroj: )

Od tela mu totiž oddelili 41,1 kilogramu vlnenej prikrývky, čo sa ukázalo ako nový rekord. Je to pritom päťkrát väčšia hmotnosť, než je normálne. Podľa expertov preto bolo zdravie zvieraťa v ohrození.



Vlny ho zbavil národný šampión v strihaní oviec Ian Elkins. Ako povedal, za celú svoju 35-ročnú prácu sa s ničím podobným nestretol. Chrisov kabát mamutích rozmerov to nakoniec dotiahol až do austrálskeho národného múzea.



V utorok jeho opatrovatelia na farme v Novom Južnom Walese oznámili, že Chris uhynul na starobu. "Máme zlomené srdcia zo straty tejto milej, rozumnej a priateľskej duše," uviedla farma Little Oak Sanctuary na internete.

Chris sa dožil asi desať rokov, čo je u týchto zvierat priemerná dĺžka života.