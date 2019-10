Britániu v utorok čakajú hlasovania o návrhu vykonávacieho zákona o brexite

Hlasovania rozhodnú o tom, či k brexitu dôjde do konca októbra, ako sľubuje Johnson.

22. okt 2019 o 11:29 TASR

LONDÝN. Britského premiéra Borisa Johnsona čakajú v utorok dve hlasovania týkajúce sa návrhu vykonávacieho zákona o tzv. brexitovej dohode, ktorým by sa dokument s vyrokovanými podmienkami odchodu Británie z EÚ previedol do britského práva.

Ako informovala agentúra Reuters, tieto hlasovania rozhodnú o tom, či k ukončeniu členstva Británie v EÚ skutočne dôjde v lehote do 31. októbra, ako to Johnson sľubuje.

Hlasovanie o samotnom 115-stranovom návrhu vykonávacieho zákona o brexitovej dohode, ako i o časovom harmonograme určenom na rozpravu a možné pozmeňovacie návrhy, sa uskutoční v utorok o 20.00 h SELČ.

"Verím, že parlament dnes zahlasuje za to, aby opäť nad sebou prevzal kontrolu," povedal Johnson. "Verejnosť, ďalší európski lídri, a ani ja nechceme nijaký ďalší odklad. Vykonajme brexit k 31. októbru a pohnime sa vpred," vyzval.

Ak by poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu nepodporili čo i len jedno zo spomínaných dvoch hlasovaní, znamenalo by to, že podľa zákona by Johnson musel akceptovať taký odklad brexitu, aký by navrhla EÚ. Ak by sa tak nestalo, Británia by musela z EÚ vystúpiť bez dohody.

Zahlasovanie za návrh vykonávacieho zákona o dohode, ktorý je nevyhnutný pre samotnú ratifikáciu dohody, by však dalo príležitosť Johnsonovým oponentom, ktorí by tak prostredníctvom dodatkov mohli narušiť jeho plány. Vláda totiž chce vykonávací zákon schváliť len počas troch dní.

Viacerí analytici podľa agentúry AP síce očakávajú, že návrh bude schválený, poslanci však môžu z obáv pre nedostatok času odmietnuť trojdňový harmonogram vyčlenený na jeho schvaľovanie.