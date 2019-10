Europarlament bude v prípade potreby hlasovania o brexite flexibilný

Únia by po odobrení dohody vedela postupovať rýchlo.

21. okt 2019 o 17:56 SITA

LONDÝN. Európsky parlament by sa mohol zísť budúci týždeň na mimoriadnom zasadnutí, pokiaľ by to bolo potrebné z dôvodu schvaľovania dohody o brexite.

Europarlament čaká na to, aby dohodu odobrila dolná komora britského parlamentu. Európska únia by následne vedela postupovať rýchlo.

Belgický europoslanec Philippe Lamberts v pondelok povedal, že by dohodu "mohli schváliť budúci týždeň, ak nie tento".

Lamberts ale dodal, že hlasovanie by sa mohlo tiež presunúť za súčasný termín vystúpenia z Európskej únie, ktorým je 31. október.

Britský premiér Boris Johnson už úniu oficiálne požiadal o odklad brexitu, hoci sa naďalej usiluje o to, aby krajina opustila blok v stanovenom termíne.

Europarlament sa podľa Lambertsa bude snažiť byť čo najviac pragmatický a zabrániť tomu, aby Veľká Británia odišla z Európskej únie bez dohody.