Johnson pri brexite opäť prehral. Tentokrát sa ani nemuselo hlasovať

21. okt 2019 o 16:38 (aktualizované 21. okt 2019 o 16:52) Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský premiér Boris Johnson má za sebou ďalšiu parlamentnú prehru.

Tentokrát ani nemusel prehrať hlasovanie, jeho snahe nanútiť poslancom rozhodovanie o odchodovej dohode z Európskej únie už v pondelok zabránil predseda parlamentu John Bercow, keď neumožnil o návrhu ani hlasovať.

Je totiž v rozpore s tým, čo poslanci schválili v sobotu, navyše, návrh vlády je podľa neho v podstate rovnaký ako ten sobotňajší a nemôže sa tak o ňom znovu hlasovať na rovnakom zasadnutí.

Vláda argumentovala, že sa zmenili okolnosti, keďže v sobotu ešte nebola v Bruseli vládna žiadosť o posunutie termínu odchodu. Bercow neuznal ani to.

Nateraz to pre samotný fakt, či Británia odíde na konci mesiaca z Únie, veľa neznamená.

Pokračuje sa podľa harmonogramu, ktorý bol jasný už po sobotňajšom mimoriadnom zasadnutí britského parlamentu, v najbližších dňoch sa teda bude rokovať o podmienkach odchodovej dohody, ktorú v sobotu Johnson predstavil v parlamente.

Najprv do zákonov

Dohodu priniesol premiér z európskeho summitu v Bruseli, od dolnej snemovne očakával, že povie, či s ňou súhlasí alebo nie.

31. 10. je v súčasnosti platný termín odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Poslanci však namiesto nej odhlasovali návrh rebelujúceho konzervatívneho poslanca Olivera Letwina, aby sa o dohode rozhodlo až po tom, ako sa jej podmienky dostanú do britského práva.

Keďže parlament dohodu neodobril, Johnson musel v sobotu podľa zákona požiadať Európsku úniu o posunutie odchodu, aj keď tak urobil len nepodpísaným listom a v ďalšom liste dal najavo, že to podľa neho nemá zmysel.

Ak by Letwinov zámer neprešiel a poslanci by v sobotu dohodu schválili, Johnson by o posunutie termínu požiadať nemusel.

Počas rokovania o implementácii dohody do britských zákonov poslanci môžu predniesť aj svoje návrhy na zmeny.

Môžu napríklad doplniť dodatok, že nielen Severné Írsko, ale celá Británia ostane súčasťou európskej colnej únie, alebo vstup do platnosti podmieniť novým referendom.

Vláda by sa tak musela vrátiť do Bruselu a pokračovať v rokovaniach. Konečnú verziu musí schváliť Európsky parlament a lídri členských štátov.

„Vláda sa toho nebojí len preto, že by mohla stratiť prípadné hlasy,“ píše komentátorka BBC Laura Kuenssbergová.

„Nové rokovania by, samozrejme, zabrali čas a vzhľadom na blížiaci sa termín bude čoraz ťažšie dodržať termín odchodu 31. októbra. Stále nie nemožné, ale čoraz menej pravdepodobné.“

Druhou možnosťou je, že vláda by návrh so schválenými zmenami stiahla. Letwin sa obával, že toto by sa stalo a krajina by odišla bez dohody.

Odchod bez dohody nie je mimo hry

Po sobotňajšej žiadosti o posun termínu však tomu môžu zabrániť európski lídri, ktorí budúci týždeň rozhodnú, či žiadosti o posun vyhovejú.

Ak európski lídri odmietnu posun termínu odchodu a dohoda parlamentom z nejakého dôvodu neprejde, Británia odchádza na konci mesiaca bez dohody, čo je pre európsku aj britskú ekonomiku tým najhorším scenárom.

V prípade, že európski lídri budú súhlasiť s posunom, v najbližších mesiacoch by sa v krajine zrejme odohrali predčasné voľby, keďže Johnsonova vláda nemá väčšinu a je malá šanca, že v parlament by v súčasnom zložení dohodu schválil o niekoľko mesiacov neskôr.

Johnson chcel predčasné voľby už v polovici mesiaca, no opoziční labouristi chceli mať najprv záruku, že krajina za žiadnych okolností neodíde z Únie na konci októbra bez dohody. Ak by už bol posun istý, návrh by zrejme neblokovali.