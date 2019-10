V prezidentských voľbách v Bolívii zrejme zvíťazil súčasný líder Morales

Nevyhne sa však druhému kolu hlasovania.

21. okt 2019 o 6:33 TASR

LA PAZ. V nedeľňajších prezidentských voľbách v Bolívii zrejme zvíťazil súčasný líder Evo Morales, nevyhne sa však druhému kolu hlasovania, v ktorom zvedie súboj s opozičným súperom, exprezidentom Carlosom Mesom.

Vyplýva to z čiastkových výsledkov sčítania zverejnených volebnou komisiou, informovali svetové agentúry.

Po sčítaní 84 percent odovzdaných hlasov viedol Morales, ktorý sa uchádza o štvrté funkčné obdobie, so ziskom 45 percent pred Mesom s 38 percentami. Na treťom mieste 8,7 percenta hlasov je pastor juhokórejského pôvodu Chi Hyun Chung.

Už prieskumy naznačili, že ani jeden z kandidátov nemôže počítať so ziskom väčšiny hlasov potrebnej na víťazstvo v prvom kole. Druhé kolo by sa v takom prípade konalo 15. decembra.

Ľavičiar Morales zvíťazil vo všetkých prezidentských voľbách od roku 2005 už v prvom kole. Ako prvý prezident Bolívie z radov domorodého obyvateľstva stojí na čele chudobnej, no na prírodné zdroje bohatej juhoamerickej krajiny 13 rokov a nový mandát by ho udržal pri moci do roku 2025.

V úrade hlavy štátu sa Morales drží aj napriek tomu, že bolívijská ústava umožňuje len jedno znovuzvolenie do tejto funkcie. Morales sa tejto prekážke vyhol s pomocou rozhodnutia ústavného súdu, ktorý ohraničenie počtu jeho funkčných období označil za porušovanie ľudských práv.

Na demonštráciách proti jeho kandidatúre sa zúčastnili státisíce Bolívijčanov, ktorí ho obviňujú z korupcie a autoritárskeho spôsobu vládnutia.

Morales sa stal terčom kritiky v súvislosti s rozsiahlymi lesnými požiarmi z augusta a septembra tohto roka. Aktivisti mu totiž vyčítajú, že k pohrome prispel vládny dekrét z júla, ktorý dovoľuje kontrolované vypaľovanie porastov na poľnohospodárske účely.