Sunday Times: Únia odloží brexit do februára, ak Briti neschvália dohodu

Johnson sa snaží presadiť v parlamente vyrokovanú dohodu.

21. okt 2019 o 6:15 TASR

LONDÝN. Európska únia bude súhlasiť s odložením brexitu do februára 2020, ak britský premiér Boris Johnson nedokáže v priebehu najbližšieho týždňa presadiť v parlamente dohodu vyrokovanú s Bruselom.

Informovali o tom v nedeľu večer britské noviny The Sunday Times.

Odloženie brexitu by bolo flexibilné, teda Spojené kráľovstvo by mohlo vystúpiť z EÚ aj skôr - 1. alebo 15. novembra, v decembri alebo v januári -, ak by revidovanú dohodu britskí poslanci ratifikovali pred novým stanoveným termínom, uviedli noviny s odvolaním sa na diplomatické zdroje.

Žiadne rozhodnutie zo strany EÚ však podľa správy nebude urobené skôr, než budú mať vlády členských krajín šancu posúdiť vyhliadky na schválenie dohody o vystúpení v britskom parlamente pred utorkom tohto týždňa.

Diplomati a predstavitelia EÚ v nedeľu pre agentúru Reuters povedali, že v závislosti od ďalšieho vývoja v Londýne by brexit mohol byť odložený o mesiac, teda do konca novembra, alebo aj o pol roka alebo dlhšie.