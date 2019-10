Mogheriniová kritizuje odklad rokovaní s Albánskom a Macedónskom

Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová považuje toto rozhodnutie za historickú chybu.

20. okt 2019 o 21:07 TASR

BRUSEL. Nedosiahnutie dohody o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom považuje šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová za historickú chybu.

Uviedla to vo svojom blogu v reakcii na tohtotýždňové rozhodnutie lídrov EÚ, informovala v nedeľu agentúra AFP.

Šéfka diplomacie je sklamaná

Mogheriniová vyjadrila ľútosť, že sa európskych lídrom nepodarilo zhodnúť na začatí prístupových rokovaní napriek "pozoruhodnému pokroku, ktorý dosiahli obe krajiny, a napriek odporúčaniu Európskej komisie."

AFP pripomenula, že proti otvoreniu rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom bol najviac francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý argumentoval, že najprv by malo dôjsť k reforme prístupových procesov a až potom by sa malo rozhodovať o prizvaní ďalších krajín do 28-členného bloku.

Lídri sa ocitli v slepej uličke po siedmich hodinách vášnivých zákulisných diskusií na summite v Bruseli - Francúzsko ako jediné odmietlo Severné Macedónsko, ale v odmietavom postoji voči Albánsku sa k Francúzsku pridali aj Dánsko a Holandsko.

Mogheriniová napísala: "Je to oveľa viac ako stratená príležitosť: je to historická chyba, ktorá bude, dúfam, čo najskôr napravená".

Považujú to za chybu

Podobne ako šéfka európskej diplomacie hodnotili výsledok koncotýždňového summitu EÚ v Bruseli aj viacerí ďalší vysokopostavení predstavitelia vrátane predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.

"Je to veľká historická chyba a dúfam, že je iba dočasná a že sa ako historická chyba nevryje hlboko do kolektívnej pamäti," povedal šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Komisár pre rozšírenie EÚ Johannes Hahn, ktorý tlačil obe krajiny k reformám, aby boli v súlade s normami EÚ, vyhlásil, že týmto sa poškodila dôveryhodnosť Únie "nielen na západnom Balkáne, ale aj mimo neho".

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že lídri EÚ by sa mali znovu touto záležitosťou zaoberať ešte pred summitom s lídrami západného Balkánu, ktorý sa bude konať v chorvátskej metropole Záhreb na jar budúceho roka.

V reakcii na výsledok summitu severomacedónsky premiér Zoran Zaev v sobotu vyhlásil, že požaduje predčasné parlamentné voľby.