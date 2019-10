Johnsonova vláda verí, že Británia odíde z Únie na konci októbra

Premiér musel požiadať o odklad brexitu, vystúpiť chce v riadnom termíne.

20. okt 2019 o 19:21 ČTK

LONDÝN. Britská vláda aj napriek výsledku sobotného hlasovania parlamentu plánuje odísť z Európskej únie 31. októbra.

V televízii Sky News to v nedeľu povedal de facto námestník premiéra Borisa Johnsona Michael Gove. Pripustil ale, že sa zvýšilo riziko odchodu z Únie aj bez vyjednanej dohody.

Šéf britskej diplomacie Dominic Raab verí, že vláda má v Dolnej snemovni dostatočnú podporu, aby dohoda obstála v ďalšom hlasovaní.

Dohodu zatiaľ nepresadil

Johnsonovi sa v sobotu v dolnej komore parlamentu nepodarilo presadiť dohodu o brexite, poslanci chcú mať najskôr obsah dohody v schválenom zákone.

Johnson po sobotnom neúspechu v parlamente odoslal do Bruselu list so žiadosťou o odklad brexitu, ako mu ukladá zákon.

List ale podľa médií nepodpísal. Pripojil k nemu naopak ďalší list, v ktorom odklad brexitu označuje za chybu.

„Ten list poslal len preto, že to vyžadoval parlament,“ povedal v nedeľu Gove. Rozhodnutie Dolnej snemovne podľa neho „nezmení postoj vlády ani jej odhodlanie“ odísť z Únie do konca októbra.

Kvôli najnovšiemu vývoju pri brexite sa zvýšilo riziko, že Británia odíde na konci októbra aj napriek tomu, že nebude mať vyjednanú dohodu.

„Kvôli včerajšiemu hlasovaniu nemôžeme zaručiť, že žiadosť o odklad bude schválená,“ povedal Gove.

Veria, že majú podporu

Stanovisko odchodu k plánovanému dátumu podporil v nedeľu aj minister zahraničia Dominic Raab podľa ktorého parlament Johnsona neumlčí.

S ďalším odkladom podľa neho nesúhlasia ani európske štáty.

„(Johsnon) tu dohodu má. Vyzerá to, že máme potrebné čísla v Dolnej snemovni. Prečo to parlament neschválil? To nás čaká budúci týždeň,“ povedal Raab.

Tento scenár v sobotu po neúspešnom hlasovaní zmienil aj Johnson, ktorého vláda má v úmysle predložiť legislatívne opatrenia k ratifikácii zmluvy o odchode.

Že má návrh dostatočnú podporu si myslí aj Gove – žiadosť o odklad brexitu by pri schválení dohody Londýn stiahol.