Le Penová navrhuje pozastaviť Turecku členstvo v NATO po jeho operácii v Sýrii

Le Penová sa v súvislosti s tureckou ofenzívou vyslovila aj za stiahnutie francúzskych vojakov.

20. okt 2019 o 18:18 TASR

PARÍŽ. Šéfka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová navrhuje pozastaviť členstvo Turecka v NATO.

Uviedla to v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú spoločnosť RTL.

Pozastavenie členstva

Svojou vojenskou operáciou na severe Sýrie Turecko podľa Le Penovej "porušilo kritériá pre členstvo v NATO", preto je podľa nej potrebné pozastaviť jeho členstvo v aliancii.

Okrem toho Le Penová prišla aj s návrhom zastaviť Turecku i platby v rámci programu pomoci kandidátom na vstup do EÚ. Pripomenula, že "objem týchto platieb za obdobie od roku 2021 do roku 2027 by mal byť šesť miliárd eur".

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok na záver summitu EÚ v Bruseli vyhlásil, že udalosti posledných dní v Sýrii sú vážnou chybou Západu a NATO.

Zdôraznil, že Turecko sa ako člen NATO "rozhodlo zaútočiť na toho, ktorý bol regionálnym partnerom medzinárodnej koalície v boji proti Islamskému štátu (IS). Podľa Macrona nastal čas položiť si otázku o fungovaní NATO.

Le Penová sa v súvislosti s tureckou operáciou do Sýrie vyslovila aj za stiahnutie francúzskych vojakov, ktorí podľa jej názoru po odsune svojich amerických kolegov nemôžu plniť svoju misiu.

Ostré nie džihádistom

Líderka RN sa "absolútne a rozhodne" vyslovila aj proti návratu francúzskych džihádistov zadržiavaných v Sýrii v internačných táboroch spravovaných kurdskými ozbrojencami, ktoré sú však ohrozené tureckou inváziou.

Francúzske vedenie ich pritom repatriovať chce. Sudca David De Pas, ktorý v parížskej prokuratúre zodpovedá za agendu boja proti teroristom, koncom týždňa v rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že

Francúzsko by malo repatriovať francúzskych džihádistov zo Sýrie. Vysvetlil, že ak by sa vedenie krajiny rozhodlo ich neprijať, bezpečnosť vo Francúzsku by bola ohrozená.

Le Penová však v súvislosti s repatriáciou pripomenula, ž "francúzske tajné služby nie sú schopné rozpoznať teroristu ani vo svojich vlastných radoch, takže podľa všetkého nemajú kapacitu ustrážiť 200 či 300 džihádistov."

Narážala na nedávny útok na parížskej prefektúre, kde počítačový expert Mickaël Harpon, ktorý pracoval pre políciu, nožom dobodal štyroch svojich kolegov - troch policajtov a jednu policajtku.

Po útoku vyšlo najavo, že Harpon pred asi desiatimi rokmi konvertoval na islam a čoraz viac si osvojoval radikálne názory. Bol v kontakte so salafistami, teda prívržencami krajne konzervatívneho výkladu islamu.