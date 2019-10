V Bolívii sa konajú prezidentské aj parlamentné voľby

O podporu voličov už po štvrtý raz uchádza aj súčasný líder Evo Morales.

20. okt 2019 o 14:41 TASR

LA PAZ. V juhoamerickom štáte Bolívia sa konajú v nedeľu prezidentské voľby, v ktorých sa o podporu voličov už po štvrtý raz uchádza aj súčasný líder Evo Morales. Jeho najsilnejším vyzývateľom je bývalý prezident Carlos Mesa (2003 - 2005).

Informovali o tom tlačové agentúry AFP a DPA.

Podľa prieskumov však ani jeden zo spomínaných kandidátov nemôže počítať so ziskom väčšiny hlasov potrebnej na víťazstvo v prvom kole. Ak by sa konalo druhé kolo volieb, jeho termín by bol zrejme 15. decembra.

Protesty proti kandidatúre

Ľavičiar Morales sa v roku 2006 stal prvým prezidentom Bolívie z radov domorodého obyvateľstva a odvtedy stojí nepretržite na čele krajiny, a to i napriek tomu, že tamojšia ústava umožňuje len jedno znovuzvolenie do tejto funkcie.

Morales (59) sa tejto prekážke vyhol s pomocou rozhodnutia ústavného súdu, ktorý ohraničenie počtu jeho funkčných období označil za porušovanie ľudských práv.

Na demonštráciách proti jeho kandidatúre sa zúčastnili státisíce Bolívijčanov, ktorí ho obviňujú z korupcie a autoritárskeho spôsobu vládnutia. Podľa posledných prieskumov ho podporuje približne 32 percent voličov.

Ochrana životného prostredia

Jeho stredopravicový protikandidát Mesa (66) by mohol dosiahnuť zisk 27 percent hlasov. Mesa sa zasadzuje rovnako za súkromné investície, ako aj za ochranu životného prostredia.

Morales sa stal terčom kritiky v súvislosti s rozsiahlymi lesnými požiarmi z augusta a septembra tohto roka. Aktivisti mu totiž vyčítajú, že k pohrome prispel vládny dekrét z júla, ktorý dovoľuje kontrolované vypaľovanie porastov na poľnohospodárske účely.

Bolívijčania si v nedeľu volia aj zástupcov 136-členného parlamentu.