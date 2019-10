Johnson nedokáže vyhrať. Dohodu o brexite opäť zdržali

Británia môže opäť posunúť brexit, premiér to však odmieta.

19. okt 2019 o 16:53 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Ani po piatich hodinách rokovania nie je Veľká Británia bližšie k odchodu z Európskej únie.

Mimoriadne rokovanie britského parlamentu malo priniesť finálnu dohodu o tom, ako prebehne brexit.

Namiesto toho zasadnutie skončilo ďalším neúspechom pre premiéra Borisa Johnsona.

Finálny termín odchodu Británie z EÚ je 31. október 2019. Krok parlamentu môže pritom posunúť nielen ďalšie hlasovanie, ale aj celý brexit. O čom britskí poslanci v sobotu rozhodli?

1. O čom mal britský parlament hlasovať?

Boris Johnson po týždňoch vyjednávaní priniesol z Bruselu novú dohodu o brexite.

Premiér ustúpil napríklad v otázke Severného Írska, ktoré by malo čiastočne zostať súčasťou európskej colnej únie.

Kým dohodu jeho predchodkyne Theresy Mayovej parlament trikrát odmietol, Johnson veril, že v sobotu svoju dohodu presadí. Či by dohoda uspela, však jasné nebolo - premiér potreboval podporu aspoň 320 poslancov. Toľko hlasov však Konzervatívci nemajú, navyše proti sa postavili aj Unionisti, ktorí väčšinou vládu podporujú.

Ak by dohoda prešla, začala by platiť od 31. októbra 2019, kedy by oficiálne prebehol brexit.

2. Čo hlasovanie skomplikovalo?

Ešte pred hlasovaním konzervatívny poslanec Oliver Letwin predložil pozmeňovací návrh.