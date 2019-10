Francúzsko si nepraje ďalší odklad brexitu, tvrdí Macron

Francúzsky prezident vyjadril nádej, že dohoda bude prijatá.

18. okt 2019 o 17:30 TASR

BRUSEL. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril v piatok nádej, že "rozvodová" dohoda medzi Európskou úniou a britskou vládou bude prijatá do 31. októbra - termínu plánovaného vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie.

Macron dostal po summite v Bruseli otázku, či podporí odloženie termínu brexitu, ak britskí zákonodarcovia počas tohto víkendu odmietnu dohodu, ktorú vo štvrtok vyjednal britský premiér Boris Johnson.

"Prajem si, aby sme to už dotiahli do konca a začali hovoriť o budúcnosti - termín 31. októbra by sa mal rešpektovať. Neverím tomu, že by sme mali umožniť ďalší odklad," vyhlásil Macron, ktorého citovala tlačová agentúra AP.

Ak britskí poslanci dohodu odmietnu, všeobecne sa očakáva ďalšie odloženie brexitu. Macron zdôraznil, že Francúzsko si odklad nepraje.

Britskí poslanci už predtým opakovane odmietli brexitovú dohodu, ktorú minulý rok vyrokovala Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová. O aktuálnej dohode budú hlasovať v sobotu a nie je jasné, či dokument prejde.

Ak by sa hlasovanie skončilo neúspešne, Johnson by na základe britskej legislatívy musel požiadať Brusel o ďalšie odloženie odchodu svojej krajiny z Únie. Predseda Európskej rady Donald Tusk vyhlásil, že v takomto prípade bude situáciu konzultovať s európskymi lídrami.