Lídri Francúzska, Nemecka a Británie sa chcú stretnúť s Erdoganom

Tusk vyzval na okamžité ukončenie bojov.

18. okt 2019 o 17:12 TASR

BRUSEL. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok po stretnutí lídrov Európskej únie v Bruseli oznámil, že sa s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a britským premiérom Borisom Johnsonom čoskoro stretnú s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Ako informovala agentúra AFP, Macron chce tureckého prezidenta v súvislosti s vojenskou ofenzívou Ankary v Sýrii konfrontovať na decembrovom summite NATO v Londýne.

Macron považuje ofenzívu za šialenstvo

Súvisiaci článok Turecko nerešpektuje prímerie. Pri náletoch zomreli piati civilisti Čítajte

Macron zároveň uviedol, že tureckú operáciu proti kurdským bojovníkom na severe Sýrie považuje za "šialenstvo".

Taktiež opätovne zdôraznil, že zahraničných bojovníkov z teroristickej organizácie Islamský štát, ktorí mohli utiecť zo zadržiavacích stredísk v Sýrii a ísť do Iraku, by mali zatknúť a postaviť pred tamojší súd.

Dodal, že francúzski členovia Islamského štátu, ktorí by sa mohli dostať do Turecka na ceste do Francúzska, budú podľa dohody o spolupráci medzi Francúzskom a Tureckom zatknutí a súdení vo Francúzsku.

Tusk neverí prímeriu

Predseda Európskej rady Donald Tusk po skončení summitu uviedol, že takzvané prímerie v Sýrii je v skutočnosti "záujem o kapituláciu Kurdov". Zároveň vyzval Turecko, aby svoju operáciu na severe Sýrie okamžite ukončilo.

Ankara pristúpila k ofenzíve na severovýchode Sýrie 9. októbra po tom, ako sýrski Kurdi náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident Spojených štátov Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily.

Následne Kurdi podpísali Ruskom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.

Dohoda o prímerí bola ohlásená po štvrtkovom stretnutí amerického viceprezidenta Mikea Pencea s tureckým prezidentom Erdoganom v Ankare.

Turecko sa ňou zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny.