Európa ustúpiť nemusela, ale víťazom brexitu ostáva Johnson. Aj keby v sobotu prehral

Poslanci rozhodnú o odchodovej dohode.

18. okt 2019 o 16:31 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Po všetkom, čo sa v tomto chaotickom roku stalo, by každému poslancovi, ktorý hlasoval za brexit, alebo si myslí, že výsledok referenda treba rešpektovať, malo byť jasné, že nastáva moment pravdy.

Komentátor britského konzervatívneho denníka Times Iain Martin v piatkovom komentári vyzýva euroskeptických poslancov, aby napriek výhradám hlasovali za odchodovú dohodu, ktorú v sobotu do parlamentu prinesie premiér Boris Johnson.

Napísal, že ak by zástancovia tvrdého brexitu dohodu odmietli, boli by hlúpi. „Už dávno mali všetci prijať, že dohoda, ktorá zaručí kontrolovaný odchod, v sebe bude obsahovať kompromis. Toto je jediná prípustná dohoda,“ pripomína poslancom.

Guardian: Ukončime to

Po štvrtkovom oznámení zo summitu Európskej rady v podobnom duchu píše aj prevažne ľavicový Guardian. Dohodu na summite podporili lídri členských štátov a podľa komentátora Simona Jenkinsa by tak mali urobiť aj poslanci a to napriek tomu, že severoírski unionisti dali vopred najavo, že za dohodu v sobotu nezahlasujú.

„Unionisti by nemali rozhodovať, kto bude v Británii vládnuť, poslanci by mali zahlasovať za Johnsonovu dohodu a tí, ktorým sa nepáčia podrobnosti, by si svoje výhrady mali nechať na prechodné obdobie,“ píše Jenkins.

Po odchode na konci tohto mesiaca by sa totiž mali začať rokovania o budúcich obchodných vzťahoch, ktoré by mali trvať najmenej do konca budúceho roka. Až tie podľa odborníkov rozhodnú, akú podobu bude v skutočnosti mať brexit.