Katalánsky minister pre SME: Stačí, ak odkážete Madridu, že takto by sa to robiť nemalo

V 21. storočí jednoducho nemôžete za vyhlásenie referenda skončiť na trinásť rokov vo väzení, hovorí Bosch pre SME.

18. okt 2019 o 14:47 Nina Sobotovičová

Keď katalánski politici pred dvoma rokmi pripravovali referendum o nezávislosti, ALFRED BOSCH sa aktívne nezapájal.

Po neuznanom hlasovaní, ktoré narúšala španielska polícia, však hlavné tváre hnutia za nezávislosť skončili vo väzbe. V pondelok si vypočuli rozsudok, dostali dlhoročné tresty za mrežami. Bosch, ktorý sa stal vlani v novembri ministrom zahraničných vecí v regionálnej katalánskej vláde, je v týchto dňoch na ceste po strednej Európe.

„Teraz by mala dostať slovo aj medzinárodná komunita vrátane Slovenska. Nemusíte sa vyjadrovať k nezávislosti. Stačí, aby ste Madridu odkázali, že takto by sa to robiť nemalo,“ hovorí Bosch v rozhovore pre SME.

Čakali ste, že separatistickým lídrom vymerajú tresty až do trinástich rokov za mrežami?

Dovoľte mi podotknúť, že my nie sme separatisti, sme republikáni. Chceme, aby vznikla samostatná republika Katalánsko, ktorá zostane v Európskej únii.

Musím povedať, že sme nečakali takýto rozsudok, dúfali sme v spravodlivý verdikt a toho sme sa nedočkali. Naši odsúdení lídri a ďalšie tváre hnutia za nezávislosť, ktorým súd dohromady vymeral sto rokov za mrežami, sa nedopustili žiadneho zločinu. Ich jediným priestupkom, ak sa na to chceme pozerať takto, bolo, že otvorili debatu a zorganizovali referendum.

Referendum, ktoré bolo protiústavné.

Zorganizovali plebiscit, aby sa mohli ľudia slobodne rozhodnúť.

Španielska ústava z roku 1978, ktorú odsúhlasilo aj viac ako 90 percent katalánskych voličov, síce dala jednotlivým regiónom veľkú autonómiu, ale zároveň je v nej zakotvená „nerozlučná jednota španielskeho národa“. Túto ústavu môže zmeniť iba španielsky parlament.

Stále platí, čo hovorím. Lídri hnutia za nezávislosť nespáchali zločin. V minulosti trestný zákonník upravoval, že autonómne regióny nemôžu vyhlásiť referendum bez súhlasu Madridu.