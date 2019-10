Holandská polícia zatkla počas nepokojov medzi Turkami a Kurdami 23 ľudí

Pri zrážkach utrpeli ľahké zranenia traja policajti.

17. okt 2019 o 19:32 TASR

ROTTERDAM. Holandská polícia zatkla v stredu neskoro večer 23 ľudí pri zrážkach, ktoré vypukli medzi Turkami a Kurdmi v prístavnom meste Rotterdam počas demonštrácie proti ofenzíve Ankary v Sýrii.

Vo štvrtok o tom informovala polícia, citovala ju tlačová agentúra AFP.

Protidemonštrácia Turkov

Problémy sa začali v stredu večer krátko po začiatku protestu organizovaného kurdskou komunitou, ale čoskoro sa začala protidemonštrácia Turkov.

Zatknuté osoby, z ktorých niektoré boli ozbrojené skrutkovačmi, "sú podozrivé z otvoreného násilia, agresie, ničenia a urážok", uviedla vo vyhlásení rotterdamská polícia.

Pri zrážkach, ktoré vypukli v centre mesta, utrpeli ľahké zranenia traja policajti. Jeden z nich má zlomené zápästie, napísali holandské médiá.

Holandský premiér Mark Rutte dôrazne odsúdil toto násilie, keď v stredu večer vystúpil v parlamente v debate o tureckej ofenzíve v Sýrii.

"Človek môže v tejto krajine demonštrovať, ale robíme to civilizovane," povedal Rutte. "Sociálny konflikt by mal byť vyriešený dialógom, a nie tak, ako sme to videli v Rotterdame. To je absolútne neprípustné," dodal.

Zastavenie vývozu zbraní

Turecko spustilo minulý týždeň na severovýchode Sýrie ofenzívu proti kurským milíciám, ktoré obviňuje z terorizmu, ale západné krajiny sú na ich strane.

Kurdi boli totiž hlavnou silou v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), keď vyhlásila samozvaný kalifát na rozsiahlych územiach Sýrie a susedného Iraku.

Holandsko bolo jednou z prvých európskych krajín, ktoré v reakcii na tureckú ofenzívu oznámili zastavenie vývozu nových zbraní do Turecka.

Turecko a Holandsko na celé mesiace prerušili diplomatické vzťahy po tom, čo vypukli nepokoje, keď dvom tureckým ministrom zakázali v roku 2017 účasť na predvolebnom zhromaždení v Rotterdame.