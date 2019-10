Irak sa postará o svojich, zahraničných islamistov odmieta

Irak chce postaviť bojovníkov Islamského štátu pred súd.

17. okt 2019 o 16:50 TASR

BAGDAD. Irak vezme späť len svojich vlastných občanov s ich rodinami, ktorí bojovali v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii, nie občanov iných štátov.

Vo štvrtok to oznámil iracký minister zahraničných vecí Muhammad Alí al-Hakím, ktorého citovala tlačová agentúra AP.

Irak sa postará len o svojich

Minister dodal, že domovské krajiny ostatných bývalých členov IS a ich rodín by mali urobiť potrebné kroky - tým naznačil, že Bagdad neprijme osoby, ktoré prišli z celého sveta do Iraku a Sýrie, kde sa pridali k spomínanej extrémistickej organizácii.

Súvisiaci článok Kurdi žiadajú humanitárny koridor na evakuáciu civilistov Čítajte

Vyjadrenia al-Hakíma nasledovali po stretnutí s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Yvesom Le Drianom v Bagdade a zároveň zazneli v období, keď vo svete vládnu obavy, aký bude osud tisícov členov IS zadržiavaných kurdskými bojovníkmi v Sýrii.

Sily vedené Kurdmi v Sýrii varujú, že pravdepodobne nebudú schopné primerane strážiť okolo 10.000 bojovníkov IS, keďže svoje kapacity musia sústrediť v bojoch proti prebiehajúcej vojenskej operácii Turecka na severe Sýrie, ktorá sa začala minulý týždeň. Táto situácia vyvoláva obavy z možných útekov džihádistov z väzníc.

Cez víkend ušlo z tábora pre vysídlených ľudí v sýrskom meste Ajn Ísá 780 podporovateľov IS vrátane príbuzných jeho členov.

Militantov zadržiavajú Kurdi

Bojovníkov IS vrátane asi 2000 cudzincov zadržiavajú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) a medzi zadržiavanými je aj približne 800 Európanov.

Súvisiaci článok Militanti z Islamského štátu oslobodili ženy zadržiavané blízko Rakky Čítajte

Zvyšných 8000 sú Iračania a Sýrčania. SDF strážia aj desaťtisíce žien a detí. Mnohé zo žien sú manželkami členov IS alebo vdovami po nich.

IS kedysi ovládal obrovské časti Iraku a Sýrie, kde extrémisti v roku 2014 vyhlásili samozvaný kalifát.

IS bol v Iraku porazený pred dvoma rokmi a v Sýrii v marci tohto roka, ale spiace bunky extrémistov naďalej podnikajú útoky v oboch krajinách.

"Diskutovali sme o situácii v Sýrii a Irak zavádza všetky možné opatrenia, aby zabránil zahraničným bojovníkov prekročiť hranicu zo Sýrie do Iraku," uviedol al-Hakím o stretnutí s francúzskym kolegom Le Drianom.

Minister k téme irackých bojovníkov IS a ich rodín ešte povedal: "Privedieme ich a postavíme pred súd."

Al-Hakím doplnil, že zahraniční bojovníci pochádzajú zo 72 krajín a "ich krajiny by mali urobiť potrebné kroky".

Zahraničných bojovníkov nechcú

Vplyvný iracký šiitský duchovný Muktada as-Sadr vyzval irackú vládu, aby neprevzala zahraničných bojovníkov. A zdôraznil: "Nie sme ochotní míňať na nich peniaze."

Súvisiaci článok Asad varuje Turkov, že použije všetko na obranu krajiny Čítajte

Šéf francúzskej diplomacie Le Drian upozornil, že turecká ofenzíva "ohrozuje úspechy, ktoré sme už proti IS dosiahli".

Le Drian sa neskôr stretol s irackým prezidentom Barhamom Sálihom, ktorý vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo Irak, nech si táto krajina môže chrániť bezpečie a brániť IS v obnovení jeho činnosti.

Stretnutia francúzskeho ministra s irackými predstaviteľmi v Bagdade sa uskutočnili deň po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že zahraniční bojovníci IS, ktorí zrejme ušli zo sýrskych zadržiavacích zariadení a mohli odísť do Iraku, by tam mali byť zatknutí aj súdení.

Macron dodal, že je "ešte priskoro" vyjadrovať sa k tomu, či sa niektorí bojovníci IS snažia dostať do Európskej únie a Francúzska.