Odchádzajúci starosta Budapešti skončí u Orbána, bude mu radiť

Tarlósa porazil v komunálnych voľbách spoločný kandidát opozície.

17. okt 2019 o 14:37 TASR

BUDAPEŠŤ. Doterajší starosta Budapešti István Tarlós, ktorého v nedeľňajších komunálnych voľbách porazil spoločný kandidát opozičnej ľavice Gergely Karácsony, bude hlavným poradcom premiéra Viktora Orbána.

Podľa internetového vydania komerčnej televíznej stanice ATV to oznámil vo štvrtok samotný Tarlós po odovzdaní úradu Karácsonyovi.

"Aktuálnymi politickými záležitosťami a otázkami, ktoré sa týkajú Budapešti, sa nebudem zaoberať," spresnil bývalý starosta, ktorý zdôraznil, že hlavné mesto má rád, avšak zdá sa mu, že by nebolo "elegantné", ak by začal zasahovať do akéhokoľvek rozhodnutia nového starostu.

Tarlós nepoprel, že sa už v stredu stretol s premiérom, a že sa dohodli na detailoch vzájomnej spolupráce.

Orbán ešte v nedeľu po voľbách a po prehre Tarlósa povedal, že síce stratil starostu, ale súčasne získal vynikajúceho poradcu.