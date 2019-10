Merkelová kritizuje ofenzívu, ale chváli Turecko za pomoc utečencom

Ofenzíva spôsobuje podľa Merkelovej len ďalšie utrpenie.

17. okt 2019 o 13:48 TASR

BERLÍN. Turecko musí zastaviť svoju vojenskú operáciu v už bez toho vojnou zničenej Sýrii, kde svojim ťažením spôsobuje len ďalšie utrpenie.

V nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu) to povedala vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová, ktorá tak zopakovala výzvu na zastavenie tejto ofenzívy.

Merkelová dodala, že turecká ofenzíva proti kurdským milíciám v Sýrii prinesie neistotu do daného regiónu, ale aj Európy, pričom môže anulovať predošlý úspech v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorý sa podarilo dosiahnuť do značnej miery práve vďaka kurdským silám.

Merkelová však zároveň zdôraznila, že Turecko poskytuje útočisko približne 3,6 milióna sýrskych utečencov, čím pomáha Európe.

Dodala, že naďalej podporuje migračnú dohodu, ktorú v roku 2016 Únia dosiahla s Tureckom.

Merkelová hovorila v Bundestagu aj o Albánsku a Severnom Macedónsku, ktorým členské štáty EÚ v utorok odložili začatie prístupových rokovaní.

Kancelárka uviedla, že Nemecko má obzvlášť blízko k týmto krajinám na západe Balkánu a chce ich integrovať do Únie.

Podľa jej slov však prejavili niektorí členovia Únie istú rezervovanosť k tomuto integračnému procesu, pričom požadovali väčšiu transparentnosť.

Merkelová zároveň dodala, že šanca na to, že Únia na summite, ktorý sa vo štvrtok začína v Bruseli, zaujme jednotný postoj, nie je veľká.