Trump nemá námietky, hovoria Kurdi o dohode s Moskvou a Asadom

Kurdi uzavreli dohodu s Asadom po stiahnutí amerických vojakov.

17. okt 2019 o 12:06 SITA

BEJRÚT. Americký prezident Donald Trump nemal námietky voči dohode Kurdov s Ruskom a sýrskou vládou, ktorej cieľom je ochrániť ich pred tureckou ofenzívou na severovýchode Sýrie.

Oznámil to v stredu v noci prostredníctvom kurdských médií veliteľ sýrskych kurdských síl Mazlúm Kobani.

Trump dal dohode zelenú

Podľa jeho slov dal Trump dohode v podstate zelenú. "Nie sme proti. Podporujeme to," povedal podľa veliteľa prezident.

Kobani a Trump spolu hovorili telefonicky v pondelok, deň po tom, čo kurdské sily oznámili spečatenie dohody.



Dohoda nasledovala po stiahnutí amerických vojakov z oblasti, na ktorú sa chystalo zaútočiť Turecko.

Sýrski kurdskí bojovníci spolupracovali s Američanmi v boji proti Islamskému štátu (IS) od roku 2014.

Podľa Kobaniho je však teraz ich prioritou zastavenie tureckej invázie. O tom, čo sa stane so zajatými militantmi z IS a ich rodinami, budú podľa neho rozhodovať jeho sily.

Do Turecka mieria Američania

Do Turecka momentálne smeruje americká delegácia, ktorú vedú americký viceprezident Mike Pence s ministrom zahraničia Mikeom Pompeom. Do krajiny by mali doraziť vo štvrtok popoludní.

Ich cieľom je dotlačiť Ankaru do prímeria s Kurdmi. Rusko v stredu tiež oznámilo, že je pripravené zohrať v konflikte úlohu sprostredkovateľa.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov povedal, že Moskva bude po odchode Američanov naďalej podporovať zbližovanie sa Kurdov a sýrskej vlády.