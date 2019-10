Orbán: Únia by mala podporiť Erdogana, aby obnovil mestá v Sýrii

Do obnovených miest by sa mali podľa Orbána vrátiť utečenci.

17. okt 2019 o 10:28 TASR

BUDAPEŠŤ. Európska únia by mala podporovať tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v tom, aby mohol v Sýrii obnoviť mestá, do ktorých by bolo možné vrátiť utečencov.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to vyhlásil pre komerčnú spravodajskú televíznu stanicu Hír TV.

Premiér zdôraznil, že pri posudzovaní vojenskej akcie Turecka v Sýrii treba vychádzať z maďarských národných záujmov, pretože nejde o konflikt, ktorý by bol ďaleko od Maďarska, a nejde o krajiny, ktoré by pre Maďarsko boli ľahostajné.

"Ankara buď odvezie utečencov do Sýrie, alebo ich pustí smerom do Európy. V druhom prípade masa týchto ľudí príde k južným hraniciam Maďarska," varoval Orbán.

Maďarský premiér dodal, že Únii navrhne, aby radšej dala Turecku peniaze na obnovu miest v Sýrii, kam by mohli vrátiť z Sýrčanov, ktorí utiekli z vlasti.

Ministerský predseda podotkol, že Maďarsko je krajinou v susedstve balkánskej trasy, na ktorej sa v súčasnosti zdržiava 90.000 migrantov a ich počet čoskoro stúpne na 100.000.