Sýrske jednotky vstúpili do Kobani, ďalšieho mesta kontrolovaného Kurdmi

Z Manbídžu aj Kobani sa v minulých dňoch stiahla americká armáda.

16. okt 2019 o 21:24 SITA

V utorok sýrska armáda vstúpila aj do severosýrskeho mesta Manbídž.(Zdroj: SITA/AP)

BEJRÚT. Severosýrske Kobani sa v stredu večer stalo ďalším významným mestom kontrolovaným Kurdmi, do ktorého vstúpila sýrska armáda.

O príchode sýrskych vojakov, ktorí do mesta vstúpili tesne po zotmení, informuje agentúra The Associated Press (AP) s odvolaním sa na obyvateľov mesta, a potvrdilo ho aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).

Práve Kobani sa stalo v januári 2015 prvým mestom, ktoré kurdské jednotky za podpory letectva americkej armády oslobodili spod nadvlády teroristickej siete Islamský štát (IS).



Už v utorok sýrska armáda vstúpila aj do severosýrskeho mesta Manbídž, ktoré je strategickým bodom vo vojne medzi Tureckom a sýrskymi Kurdmi.

Prítomnosť sýrskych vojakov v mestách doteraz ovládaných Kurdmi umožnila dohoda o spolupráci medzi sýrskou vládou a Kurdmi, voľakedajšími nepriateľmi, ktorú sa podarilo dosiahnuť v nedeľu.



Z Manbídžu aj Kobani sa v minulých dňoch stiahla americká armáda, napriek tomu, že na kurdské územia v Sýrii útočia turecké vojská.

Kurdi pritom boli v posledných rokoch najvernejšími spojencami USA v boji proti Islamského štátu a práve Kurdi mali na porážke tohto teroristického hnutia najväčšiu zásluhu.



Hoci turecký prezident Recep Tayyip Erdogan deklaruje, že sa v boji proti Kurdom, ktorých označuje paušálne za teroristov, nezastaví pred ničím, je otázne, či sa mu bude chcieť ísť do otvoreného stretu so sýrskou armádou.