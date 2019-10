Francúzske osobnosti žiadajú Macrona, aby odsúdil slovný útok na moslimku

Poslancom prekážal hidžáb matky jedného z detí, ktoré boli na exkurzii.

16. okt 2019 o 16:08 TASR

PARÍŽ. Spolu 90 osobností z Francúzska, vrátane herca Omara Syho, žiada prezidenta Emmanuela Macrona, aby jednoznačne odsúdil "agresiu", ktorej terčom sa nedávno stala žena zahalená moslimskou šatkou hidžáb.

K incidentu došlo minulý piatok v priestoroch zastupiteľstva regiónu Bourgogne-Franche-Comté, kam prišli žiaci základnej školy na exkurziu zameranú na pochopenie fungovania demokratických inštitúcií.

Žena, ktorá mala na hlave hidžáb, bola matkou jedného zo žiakov a deti sprevádzala dobrovoľne ako dozor.

Poslanci na protest odišli

Jeden z poslancov zvolených za krajne pravicové Národné združenie (RN) ženu po vstupe do sály požiadal, aby si šatku sňala. Keď tak neurobila, poslanci za RN na protest odišli zo zasadacej sály, pričom pobúrene vyhlasovali, že ide o "islamistickú provokáciu".

Žene síce prejavili podporu ostatní poslanci, ale zasadaciu sálu opustila aj tak, pretože jej syn bol po incidente v šoku a plakal. Na chodbe potom na ženu ešte verbálne zaútočila bývalá poslankyňa za Národný front - stranu, ktorá sa pod vedením Marine Le Penovej transformovala a premenovala na RN.

Skupina 90 osobností, ktoré sa podpísali pod výzvu adresovanú Macronovi, vo vyhlásení odsudzuje tento prejav "nenávisti" i "neuveriteľnú násilnosť" scény, ktorá sa odohrala pred očami detí vrátane malého syna danej ženy.

Záznam sa objavil na internete a je predmetom diskusií na sociálnych sieťach.

Závoj nie je žiaduci, reaguje minister

Signatári výzvy kritizujú aj reakciu ministra školstva Jeana-Michela Blanquera, ktorý síce incident "určite odsudzuje", ale "stále tvrdí, že v našej spoločnosti nie je závoj žiaduci".

Denník Le Parisien medzičasom informoval o podobnej udalosti v meste Creil v departemente Oise na severe Francúzska, kde hasičská stanica pre dve matky so zahalenými vlasmi zrušila už dohodnutú exkurziu detí z miestnej školy. Obe strany si situáciu neskôr vysvetlili.

Tieto incidenty vyvolali vo Francúzsku diskusiu: časť verejnosti - i vlády - považuje nosenie šatky u moslimských žien počas školských výletov za nežiaduce, druhá časť zasa volá po inklúzii týchto žien do spoločnosti.

Zakázané náboženské symboly

Francúzska Štátna rada pritom ešte v roku 2013 dospela k záveru, že na matky, ktoré sprevádzajú školákov počas výletov, sa nevzťahujú "požiadavky náboženskej neutrality" platné v školstve.

Vo Francúzsku totiž od roku 2004 platí zákon, ktorý v štátnych školách zakazuje nosiť viditeľné náboženské symboly.

Poslanec francúzskeho parlamentu za stranu republikáni (LR) Éric Ciotti však v týchto dňoch oznámil, že Národnému zhromaždeniu predloží návrh zákona, podľa ktorého by zahalené ženy nesmeli pôsobiť ako dozor počas školských výletov.

Premiér Édouard Philippe varoval, že takýto zákon by obmedzil možnosť účasti rodičov na dianí v škole a viedol by možno až k izolácii detí žijúcich v rodinách sympatizujúcich so spolitizovaným islamom.