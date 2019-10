Asad nie je priateľ, no inú pomoc Kurdi nemajú, hovorí Čech v Sýrii

Dohoda s Asadom nebude férová, hovorí Čech Tomáš pôsobiaci v severnej Sýrii.

16. okt 2019 o 16:56 Lukáš Onderčanin

Kurdi sú sklamaní z toho, že ich zradili Američania aj Západ. Proti tureckej ofenzíve však chcú bojovať, hovorí Tomáš z Česka, ktorý pôsobí ako dobrovoľník na severovýchode Sýrie, v kurdskej oblasti Rojava. Z obavy o bezpečnosť na jeho želanie neuvádzame celé meno.

Kedy a prečo ste prišli do severosýrskej oblasti Rojava, ktorú ovládajú Kurdi?

V Rojave som asi pol roka, pôvodne som sem prišiel pomáhať s povojnovou obnovou, najmä rozvojom ekologických projektov a budovaním udržateľnej infraštruktúry. Venoval som sa tomu, až kým sa minulý týždeň nezačala turecká invázia.

Žijem v meste Kamišli, kde v súčasnosti pomáham ako dobrovoľník v Rojavskom informačnom centre. Zbierame a overujeme informácie v teréne, snažíme sa zbierať kontakty medzi miestnymi, komunikujeme so zahraničnými médiami.

Pocítili ste začiatok tureckej vojenskej operácie aj v Kamišli?

Mesto je hneď na hranici s Tureckom. Bombardovanie a ostreľovanie sa začalo pozdĺž celej hranice od Kobani až po Derik, nielen tam, kde mali Turci pozemnú armádu. Aj tu sa veľa ostreľovalo.

Bolo očividné, že útoky sú zamerané najmä na civilné ciele, aby vystrašili miestne obyvateľstvo a Turecko tu malo voľný priestor v pokračovaní pozemnej intervencie. Zasiahli pekáreň, zdroje vody ako blízku priehradu či stĺpy elektrického vedenia. Všetko sú to dôležité body pre normálne fungovanie spoločnosti.

Je aktuálna situácia stabilnejšia?

Život v meste sa v posledných dňoch vrátil trochu do normálu, pretože útok sa presunul na západ. No stále je to tu pomerne nestabilné. Elektrina často nefunguje, predtým sa aspoň pravidelne prepínala medzi rôznymi časťami mesta. Pred dvoma dňami nefungoval ani internet.

Majú ľudia vôbec šancu skryť sa niekde pred náletmi?

V určitých častiach sa môžu skryť, no ak nemáte žiadnu protileteckú obranu, nedostanete ani varovanie o blížiacom sa nálete. Len odrazu padne v meste bomba. Museli by ste byť v kryte celý deň. Keď sa ofenzíva začala, v meste panoval chaos, každý sa snažil pozbierať všetkých členov rodiny či známych a pripraviť ich na odchod. Vtedy sa ťažko čaká v kryte.

Očakávali Kurdi, že Turecko proti nim zakročí, alebo to miestnych prekvapilo?