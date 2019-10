Je historickou hanbou, že sa Orbán postavil za Turecko, hovorí opozičný politik

Maďarská opozícia žiada parlament o odsúdenie tureckej agresie v Sýrii.

16. okt 2019 o 14:45 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) predloží parlamentu návrh uznesenia, ktoré by obsahovalo odsúdenie tureckej agresie v Sýrii.

Podľa spravodajského servera Propeller.hu to v stredu v Budapešti oznámil zástupca predsedu parlamentnej frakcie DK Gergely Arató.

Podľa jeho slov by zákonodarný zbor v tomto uznesení odsúdil "turecké krviprelievanie", vyzval by Turecko na okamžité zastavenie útokov a postavil by sa na stranu nevinne zavraždených či prenasledovaných civilov. Súčasne by sa parlament vyjadril aj za bezpečnosť Európy.

"Skutočnosť, že maďarský premiér Viktor Orbán sa postavil na stranu vojnového agresora - prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana -, je historickou hanbou," zdôraznil Arató.

Erdogan v pondelok v Baku vyjadril vďaku Orbánovi za to, že podporuje Turecko. Orbán v reakcii zdôraznil, že s veľkým očakávaním sa pripravuje na maďarsko-turecký vládny summit, ktorý sa bude konať 7. novembra v Budapešti.

Politici sa na dvojstrannom rokovaní stretli v rámci regionálnej konferencie krajín s turkickou identitou v azerbajdžanskom hlavnom meste.

Turecký prezident sa Orbánovi poďakoval za to, že sa Turecka zastáva na medzinárodnej scéne, ako aj za to, že v Budapešti otvorili zastupiteľskú kanceláriu Turkickej rady. Jej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Turecko.

Erdogan pri inej príležitosti naznačil, že jeho armáda je pripravená začať útok na sýrske mesto Manbidž. V utorok podľa agentúry AFP vyhlásil, že turecká vojenská operácia proti kurdským milíciám v severnej Sýrii bude trvať dovtedy, kým budú "dosiahnuté ciele Turecka".