Začne sa summit, ktorý rozhodne o brexite. Vráti sa do hry nové referendum?

Scenáre vývoja brexitu po summite EÚ.

16. okt 2019 o 14:48 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Keď premiérka Theresa Mayová minulý rok naznačovala, že Severné Írsko by mohlo ostať aj po britskom odchode z Európskej únie súčasťou spoločnej colnej únie, jej nástupca Boris Johnson tvrdil, že to obmedzí schopnosť krajiny dosiahnuť obchodné dohody s inými štátmi.

Severné Írsko je totiž súčasťou Spojeného kráľovstva.

Práve na podobnom modeli však má byť založená dohoda, ktorá by mohla v poslednej chvíli zabrániť britskému odchodu bez dohody na konci mesiaca. Rokovania prebiehajú do poslednej chvíle, tlačí totiž termín európskeho summitu, ktorý sa začína vo štvrtok.

Ak do soboty britský parlament odchodovú dohodu neschváli, podľa zákona spred mesiaca musí Londýn požiadať o posunutie termínu odchodu. Najbližšie dni tak rozhodnú, ako veľmi tvrdý britský odchod z Únie bude.

Prinášame scenáre, ako to môže dopadnúť. V hre je koordinovaný britský odchod, odchod bez dohody, posun brexitu, ale aj zopakovanie referenda či predčasné voľby.

Summit povie áno, na rade sú poslanci

Lídri členských štátov EÚ dlhodobo hovoria, že najhoršou možnosťou by bol odchod bez dohody a chcú tomu zabrániť. Ak by teda v poslednej chvíli vznikla dohoda, s ktorou by súhlasilo najmä Írsko – odchodom najviac ohrozená krajina –, zrejme by mala bez problémov prejsť.

Johnson však má pred sebou ťažkú rokovaciu pozíciu.