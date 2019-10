Európa by mala prehodnotiť spojenectvá v Sýrii, hovorí francúzsky minister

USA sa vzdali vedúcej úlohy v regióne, Le Drian sa teraz spolieha na Rusko.

16. okt 2019 o 11:09 (aktualizované 16. okt 2019 o 12:03) TASR, SITA

PARÍŽ. Francúzsky minister obrany Yves Le Drian v stredu uistil, že bezpečnosť v Kurdmi spravovaných väzniciach na severe Sýrie, kde sú zadržiavaní podozriví džihádisti, nie je "momentálne" tureckou vojenskou operáciou v tomto regióne ohrozená.

Vo vysielaní televízie BFM a rozhlasovej stanice RMC Le Drian ďalej vyhlásil, že džihádisti zadržiavaní na severovýchode Sýrie sú stále v rukách Kurdov.

Tábory na severovýchode Sýrie

Spresnil, že pokiaľ mu je známe, turecká ofenzíva a pozície Sýrskych demokratických síl (SDF) sa k týmto internačným táborom zatiaľ nedostali, takže ich ochrana a bezpečnosť nie sú ohrozené. Dodal, že tieto tábory sa nachádzajú najmä vo východnom sektore severovýchodu Sýrie.

Súvisiaci článok Ankara ide po Kurdoch, môže vzkriesiť Islamský štát. Čo čaká rozbitú Sýriu? Čítajte

Podľa kurdskej správy sa vo väzniciach na sýrskom severovýchode nachádza približne 12-tisíc osôb podozrivých z podpory alebo členstva v IS.

Le Drian poskytol v nedeľu rozhovor denníku Le Figaro, v ktorom poukázal na závažnosť tureckej operácie proti Kurdom v Sýrii a jej možné následky vo vojne proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).

Turecká ofenzíva proti Kurdom podľa ministra narušuje geopolitickú rovnováhu a najmä priebeh vojny proti IS. "Je to veľmi vážna vec, predovšetkým pre to, že táto turecká operácia na severovýchode Sýrie spochybňuje päť rokov bojov s Islamským štátom."

Islamský štát nie je mŕtvy

Vysvetlil, že "Islamský štát nie je mŕtvy, jeho bojovníci nezmizli, sú v táboroch a vo väzeniach, alebo sa poschovávali a čakajú na nedostatok pozornosti, aby pokračovali v boji."

Súvisiaci článok Vdovy po džihádistoch čoraz viac ovládajú tábor. Vraždia v mene IS Čítajte

Uviedol, že "turecká ofenzíva pravdepodobne spochybní všetko, čo už bolo dosiahnuté, zvýši počet vysídlených osôb a utečencov a spôsobí ešte viac utrpenia a smrti medzi 700-tisíc civilistami, ktorí žijú v tejto oblasti."

Poukázal aj na to, že turecká invázia mala za následok zvrhnutie aliancie, keďže kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), sa rozhodli spojiť sily so silami sýrskeho prezidenta Bašára Asada, aby spoločne odrazili nástup tureckých jednotiek na severovýchode Sýrie.

Minister konštatoval, že "SDF, ktoré boli našimi partnermi v boji proti IS, sú dnes destabilizované činnosťou jednej krajiny, Turecka, ktoré patrí do koalície proti IS, a nečinnosťou inej krajiny, Spojených štátov, ktoré boli až do nedele bo boku SDF lídrom koalície bojujúcej v Sýrii proti islamistom."

Le Drian sa spolieha na Rusko

Francúzsko vyzvalo Európske štáty a ďalších členov koalície, ktorá bojuje proti Islamskému štátu v Sýrii, aby sa po tom, ako sa USA vzdali svojej vedúcej úlohy v regióne, preskupila.

Le Drian sa v rozhovore pre televíziu BFM TV vyjadril, že sa jeho krajina teraz spolieha najmä na Rusko, vzhľadom na ich "spoločné záujmy" v porazení IS v Sýrii. Stiahnutie amerických vojakov zo severovýchodnej Sýrie podľa neho núti európskych lídrov, aby znovu prehodnotili ich spojenectvo so Spojenými štátmi v regióne.

Le Drian poznamenal, že počas tureckej ofenzívy v Sýrii proti kurdským bojovníkom je "v stávke" aj samotná bezpečnosť Francúzska. "Prijatie tejto invázie" podľa šéfa francúzskej diplomacie dáva priestor IS na návrat, keďže chaos umožňuje tisíckam bojovníkov IS zajatých v kurdských väzeniach z nich utiecť.

Ako pripomína agentúra AP, prázdno, ktoré v konflikte zanechalo USA, zapĺňa Rusko, ktoré nasadilo svoje jednotky pri hranici Sýrie a Turecka.

Turecko od minulej stredy podniká v Sýrii ofenzívu proti sýrskym kurdským oddielom YPG, ktoré vníma ako "teroristov". YPG však boli rozhodujúcim spojencom Spojených štátov a západných veľmocí v boji proti IS, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku, vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.

Spojené štáty a ich partneri odsúdili tureckú inváziu, ale ich vyhrážky sankciami Ankaru v Sýrii nezastavili.