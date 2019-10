Tretina detí z celého sveta pod päť rokov má buď nadváhu alebo podvýživu

UNICEF v správe o stravovaní poukazuje aj na to, že problémom je skrytý hlad.

16. okt 2019 o 12:45 SITA

NEW YORK. Tretina detí na svete vo veku do päť rokov, čo predstavuje približne 200 miliónov, trpí podvýživou alebo má nadváhu. Znižuje to ich potenciál na rast a rozvoj.

Uvádza sa to v správe Detského fondu Organizácie Spojených národov (UNICEF).

Návyky začínajú už v prvých dňoch

Takmer dve tretiny detí vo veku od šiestich mesiacov do dvoch rokov neprijímajú stravu, ktorá by podporovala ich rýchlo rastúce telá a mozog.



Výročná správa UNICEF varuje, že zlé stravovanie a praktiky kŕmenia začínajú už v prvých dňoch života dieťaťa. "Napriek všetkým technologickým, kultúrnym a sociálnym pokrokom za posledné desaťročia sme stratili zo zreteľa najzákladnejšiu vec - ak deti jedia zle, žijú zle," povedala výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Fore.



Správa popisuje trojité bremeno zlého stravovania - podvýživu, skrytý hlad spôsobený nedostatkom základných živín a nadváhu. Podľa zistení UNICEF 149 miliónov detí pod päť rokov je na svoj vek zakrpatených a 50 miliónov je príliš štíhlych na svoju výšku.

Približne polovica detí pod päť rokov, teda 340 miliónov, trpí nedostatkom základných vitamínov a živín ako sú vitamín A a železo, 40 miliónov je obéznych. Celosvetovo podľa fondu takmer 45 percent detí od šiestich mesiacov do dvoch rokov neje žiadne ovocie alebo zeleninu a takmer 60 percent vajcia, mliečne produkty, ryby alebo mäso.

Obezita na vzostupe

S rastúcim vekom detí sa podľa správy stáva alarmujúcim ich vystavenie nezdravej strave. Vo veľkej miere sa tak deje pre "nevhodný marketing a reklamu", veľké množstvo ultra spracovaných potravín v mestách aj odľahlých oblastiach a zvyšujúci sa prístup k fast foodu a vysoko sladeným nápojom.



Ako sa uvádza v správe, od roku 2000 do roku 2016 vzrástol pomer detí od päť do 19 rokov s nadváhou z jedného dieťaťa z desiatich na takmer jedno dieťa z piatich. Nadváha a obezita sú naďalej na vzostupe.

Milióny detí sa podľa Fore stravuje nezdravo, pretože nemajú na výber. Podľa nej sa musí zmeniť spôsob rozmýšľania v otázke potrieb výživy. "Nie je to iba o tom, dať deťom dostatok jedla, ale predovšetkým dať im to správne jedlo. To je dnes našou spoločnou výzvou," povedala.



Podľa UNICEF by finančné stimuly mali podporovať nárast zdravých a cenovo prístupných potravín, naopak, stravovanie detí môže zlepšiť finančné zaťaženie nezdravých jedál.