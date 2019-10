Americké vojská sa zo Sýrie presunú do Iraku a Kuvajtu

Americkí vojaci budú podnikať cezhraničné útoky na ciele Islamského štátu.

15. okt 2019 o 17:14 TASR

WASHINGTON. Americký kontingent s počtom približne tisíc vojakov, ktorý na základe príkazu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa opúšťa Sýriu, by sa mal presunúť do Iraku a Kuvajtu, pričom jeho destináciou by sa mohlo stať aj Jordánsko.

S odvolaním sa na anonymný zdroj z prostredia americkej exekutívy o tom v utorok informovala agentúra AP.

Súvisiaci článok Zrada Kurdov je horšia, než bola zrada Československa v Mníchove Čítajte

Zdroj pre agentúru ďalej uviedol, že aj po stiahnutí väčšiny amerických vojsk zo Sýrie budú vojaci podnikať cezhraničné útoky na ciele extrémistického hnutia Islamský štát (IS) v tejto občianskou vojnou zmietanej krajine z územia susedného Iraku.

Takýmto spôsobom operovali podľa agentúry americké sily v Sýrii pred tým, ako uzavreli teraz už bývalé spojenectvo s kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF).

Predstavitelia Američanmi vedenej koalície proti IS medzitým podľa informácií agentúry AFP potvrdili stiahnutie svojich jednotiek zo strategického mesta Manbidž na severe Sýrie, ktoré sa dostalo pod kontrolu sýrskej armády.

"Koaličné jednotky uskutočňujú organizované sťahovanie sa zo severnej Sýrie. Manbidž sme opustili," uviedol hovorca koalície.

Turecko podniká v Sýrii ofenzívu proti SDF, ktoré považuje za teroristickú organizáciu, pričom jeho deklarovaným cieľom sú aj bojovníci z Islamského štátu (IS).

SDF boli rozhodujúcim spojencom USA a západných veľmocí v boji proti IS, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.