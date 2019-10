Dobré ráno: Voľby ukázali, že ani Orbán nie je večný

Voľby v Poľsku a Maďarsku ukázali rozdelené krajiny.

15. okt 2019 o 23:06 Zuzana Kovačič Hanzelová, Lukáš Onderčanin

Viktor Orbán nečakane v regionálnych voľbách prehral v Budapešti, aj v ďalších siedmich veľkých maďarských mestách.

Korupčné škandály začínajú Fideszu škodiť a komentátori začínajú prvý raz písať, že Orbánova vláda nie je večná.

Naopak v Poľsku má Právo a Spravodlivosť po víkende väčšinu a Kaczinsky môže byť spokojný.

Čo sa deje v Poľsku a Maďarsku a dá sa hovoriť o porážke Orbána, alebo je to ešte priskoro?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýta redaktora zahraničného spravodajstva denníka SME Lukáša Onderčanina.

