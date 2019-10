Afganec pobodal v Amsterdame nožom dvoch turistov, odsúdili ho na 26 rokov

Útočník uviedol, že pricestoval, aby bránil proroka Mohameda.

14. okt 2019 o 22:16 TASR

HAAG. Súd v Holandsku uložil v pondelok trest odňatia slobody na 26 rokov a osem mesiacov Afgancovi, ktorý vlani 31. augusta pobodal nožom dvoch amerických turistov pri teroristickom útoku na hlavnej železničnej stanici v Amsterdame. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Amsterdamský okresný súd tiež nariadil obžalovanému, ktorý bol identifikovaný ako 20-ročný Jawed S., zaplatiť odškodné takmer tri milióny eur.

Napadnutí Američania totiž utrpeli vážne zranenia. Jeden z nich je stále pripútaný na invalidný vozík a manželka jednej z obetí dva mesiace po útoku potratila.

Samotný Afganec už pri dávnejšom súdnom pojednávaní uviedol, že pricestoval z Nemecka do Holandska, aby "bránil proroka Mohameda".

Podľa sudcov v žiadnej chvíli neprejavil ľútosť nad svojím činom a "opakovane povedal, že by urobil to isté znova, ak by bolo urážané jeho náboženstvo".

"Riziko zopakovania zločinu je preto veľmi vysoké a súd považuje za nevyhnutné chrániť pred ním spoločnosť tak dlho, ako sa bude dať," zdôvodnili vynesený rozsudok s tým, že Jawed S. prišiel do Holandska s cieľom "zabiť čo najviac ľudí".

Obžalovaný sa predtým zmieňoval o holandskom protiislamskom politikovi Geertovi Wildersovi.

Útok nožom podnikol deň po tom, ako tento krajne pravicový poslanec oznámil, že ruší prípravy na súťaž karikatúr proroka Mohameda, aby "nevystavoval ľudí riziku, že sa stanú obeťami islamistického násilia".