Na políciu v Hongkongu použili počas protestov výbušné zariadenie

Incident si nevyžiadal mŕtvych ani zranených.

14. okt 2019 o 15:39 SITA

HONGKONG. Polícia v Hongkongu v pondelok informovala, že počas nedeľňajších protestov vybuchlo podomácky vyrobené na diaľku ovládané výbušné zariadenie, ktorého cieľom bolo "zabiť alebo zraniť" policajtov.

Zariadenie vybuchlo vo vzdialenosti menej ako dva metre od policajného auta.

"Máme dôvod veriť, že cieľom bomby boli policajti," vyjadril sa počas tlačovej konferencie námestník hongkonského policajného komisára.



Incident si nevyžiadal mŕtvych ani zranených. Je to prvý prípad použitia výbušného zariadenia počas protestov, ktoré sa v Hongkongu konajú už od júna.



Podľa policajného pyrotechnika bolo zariadenie vybavené "vysoko účinnou" výbušninou. Ako uviedol, využitie takéhoto zariadenia je ukážkou eskalácie násilia počas protivládnych protestov. Incident prirovnal k "teroristickým udalostiam" inde na svete.



Protesty vypukli v júni proti pripravovanému zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti do Číny, no neskôr sa zoznam prodemokratických požiadaviek demonštrantov rozšíril.

Pokračujúce nepokoje výrazne ovplyvnili turizmus aj ekonomiku ostrova.