Pri pobreží Líbye zachránili 74 migrantov

Tuniské úrady zabránili v plavbe do Talianska lodi so 110 migrantmi na palube.

13. okt 2019 o 15:46 SITA

RÍM. Humanitárne organizácie zachránili v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye 74 migrantov z gumového člna.

Tuniské úrady zároveň oznámili, že sa im podarilo zabrániť v plavbe pašeráckej lodi so 110 migrantmi na palube, ktorá mala namierené do Talianska.





Lekári bez hraníc a SOS Mediterranée oznámili, že ich loď Ocean Viking zachránila migrantov v nedeľu ráno asi 80 kilometrov od pobrežia Líbye. Medzi zachránenými podľa nich bolo aj šesť detí.

Tuniské ministerstvo vnútra zas informovalo, že tri lode pobrežnej stráže prenasledovali pašerácku loď, ktorá ešte v piatok v noci vyplávala z mesta Sfax. Plavidlo sa im napokon podarilo prinútiť k návratu do Tuniska a zachránili aj 25 migrantov, ktorí počas akcie skočili do mora.



Do Talianska medzitým v nedeľu dorazili tri menšie člny s migrantmi. Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA, jeden čln s 15 ľuďmi a druhý s jedenástimi doplávali na ostrov Lampedusa a tretí čln, v ktorom bolo 15 Tunisanov, sa dostal na juh Sicílie.