Funkcie sa nová Európska komisia ujme pravdepodobne až v decembri

Proces sa predlžuje kvôli zamietnutia kandidátov Rumunska, Maďarska a Francúzska.

12. okt 2019 o 14:46 TASR

RÍM. Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v sobotu uviedol, že je pravdepodobné, že nová Európska komisia (EK) sa ujme úradu o mesiac neskôr po tom, ako europoslanci odmietli viacerých kandidátov na eurokomisárov.

Informovala o tom agentúra AFP.

Transparentný proces

Poslanci EP po vypočúvaní jednotlivých kandidátov zamietli francúzsku nominantku Sylvie Goulardovú, ako aj kandidátov Maďarska a Rumunska do novej Komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, ktorá by mala nastúpiť do funkcie 1. novembra.

"Parlament vykonáva transparentný proces (posudzovania kandidátov). Rumunsko, Maďarsko a Francúzsko teraz musia vymenovať troch iných kandidátov a potom prikročíme k preskúmaniu ich kandidatúr," citovali Sassoliho talianske médiá.

Presun termínu

"Myslím si, že už pravdepodobne nie je možné dodržať termín 1. novembra a presunieme sa na 1. decembra," dodal taliansky šéf EP.

Schvaľovanie kandidátov na členov exekutívy EÚ v europarlamente by sa malo podľa pôvodných plánov skončiť 23. októbra.

Hovorkyňa EK v piatok uviedla, že to, kedy sa bude môcť nová Európska komisia ujať funkcie, záleží na Európskom parlamente a tom, ako dlho potrvá zmieneným trom členských krajinám navrhnutie nových kandidátov.