V USA vyhlásili mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou búrkou

Farmári tiež očakávajú obrovské straty úrody a dobytka.

12. okt 2019 o 14:26 SITA

BISMARCK. Guvernér Severnej Dakoty Doug Burgum v piatok v štáte vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou búrkou, ktorá spôsobila uzavretie diaľnic.

Farmári tiež v súvislosti s ňou očakávajú obrovské straty úrody a dobytka.





Varovanie pred snehovými búrkami, ktoré vydala Národná meteorologická služba pre Severnú Dakota a časti Južnej Dakoty a Minnesoty, platí do sobotného popoludnia. V častiach Severnej Dakoty malo podľa predpovedí napadnúť od 30 do 60 centimetrov snehu, pričom vietor by mal dosahovať v nárazoch rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu.



Z mesta Bismarck už pritom hlásia asi 33,5 centimetra snehu a z Jamestownu 35,6 centimetra. Podľa meteorológa Carla Jonesa sú to nevídané množstvá na "akúkoľvek časť roka".



Nepriaznivé počasie si ešte vo štvrtok vyžiadalo jedného mŕtveho a dvoch zranených pri automobilovej nehode na zľadovatenej diaľnici v Nebraske.