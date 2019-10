Po rokoch na úteku zadržali Francúza, ktorý mal zavraždiť manželku a štyri deti

Xaviera Duponta de Ligonnes zadržali na letisku v Glasgowe.

12. okt 2019 o 6:51 TASR

BRATISLAVA. Na letisku v škótskom meste Glasgow v piatok zadržali francúzskeho občana, ktorý je podozrivý, že v roku 2011 zavraždil svoju manželku a svoje štyri deti. Ako s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala agentúra AFP, k zadržaniu došlo na základe anonymného udania.

Zadržaný Xavier Dupont de Ligonnes cestoval v piatok z Paríža do Škótska na pas ukradnutý v roku 2014. Keďže mal aj zmenený výzor, jeho identitu sa podarilo potvrdiť na základe odtlačkov prstov odobratých políciou na letisku po prílete do Škótska.

Na Francúzskom území ho nestihli zadržať

Agentúra AFP spresnila, že spomínané anonymné udanie prišlo príliš neskoro na to, aby francúzska polícia mohla Duponta de Ligonnes zadržať na francúzskom území, ešte pred odletom z Paríža.

Francúzski policajti preto prípad odovzdali škótskym kolegom, ktorí podozrivého zadržali po prílete do Glasgowa, pričom už mali z Francúzska k dispozícii "nástroje na identifikáciu" podozrivého. V krátkom čase sa však ešte uskutoční aj overenie jeho totožnosti za pomoci testov DNA.

Francúzske médiá informovali, že do Glasgowa sa už medzičasom vydal tím francúzskych vyšetrovateľov.

Súčasne s tým francúzska polícia v piatok podnikla bytové prehliadky v meste Limay v departemente Yvelines, kde sa Dupont de Ligonnes zrejme skrýval.

Mal zabiť manželku a štyri deti

Dupont de Ligonnes, podnikateľ šľachtického pôvodu, je podozrivý z vraždy svojej manželky Agnes a ich štyroch detí: Arthura (21), Thomasa (18), Anne (16) a Benoîta (13), ktorých telá sa našli zakopané pod záhradnou terasou ich domu v západofrancúzskom meste Nantes dňa 21. apríla 2011.

Podľa francúzskej prokuratúry obete boli "metodicky popravené" dvoma ranami do hlavy vystrelenými z tesnej blízkosti zo zbrane s tlmičom. Páchateľ telá následne hodil do vápna a potom ich zalial do cementu.

V súkromnej cirkevnej strednej škole, ktorú navštevovali jeho dospievajúce deti, Dupont de Ligonnes údajne svojho času oznámil, že ho pracovne vysielajú do Austrálie. Svojim priateľom zasa tvrdil, že je agentom amerických tajných služieb a že bol zaradený do programu na ochranu svedkov.