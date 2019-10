Šéfka najvyššieho súdu: Poľská vláda nerobí reformu, ale kádrovú výmenu

Nedeľné voľby v Poľsku zrejme opäť vyhrá strana Právo a spravodlivosť (PiS). Napriek spornej reforme súdnictva a šikany z ministerstva sa strane nepodarilo z Najvyššieho súdu vyhnať jeho predsedníčku MALGORZATU GERSDORFOVÚ. Tej však v apríli končí funkčné obdobie a obáva sa, že PiS tak ovládne celé súdnictvo. "Vládna strana sa riadi heslom – vyhrali sme voľby a môžeme všetko. Ak ovládnu súdy, už ich nebude mať kto kontrolovať," hovorí v exkluzívnom rozhovore pre SME.

Premiér Morawiecki aj predseda Práva a spravodlivosti (PiS) Kaczynski hovoria, že Poľsku treba vrátiť princípy právneho štátu. Znamená to, že aktuálne Poľsko nie je právny štát?

Asi majú na mysli navrátenie právneho štátu, ktorý sami zdecimovali. Inak týmto vyjadreniam nerozumiem. Obaja sa tvária, že počas ôsmich rokov vlády Občianskej platformy tu nefungoval právny štát a teraz prišli oni, aby nám ho vrátili.

Čo je chyba, pretože spravodlivosť v štáte nikdy nie je dokonalá a vždy sa dá zlepšovať. No predtým tu aspoň fungovala deľba moci a dnes je značne oslabená.

Pred rokom desaťtisíce ľudí protestovali za ochranu ústavy. Dnes má PiS ešte väčšiu podporu ako pred štyrmi rokmi. Nie ste z toho sklamaná?

Ľudia, ktorí vtedy skandovali za obranu ústavy, by skandovali aj ďalej. V nedeľu uvidíme, či má PiS naozaj väčšiu podporu. No je to možné, keďže mediálna propaganda vládnej strany je dokonalá.

Myslíte si, že obyčajných Poliakov nezaujímajú témy ako právny štát či sloboda justície?

Veľkú časť Poliakov to nezaujíma, oveľa väčší záujem u nich vzbudzujú programy ako 500+ (vládny príspevok pre deti, pozn. red.). Je to veľmi krátkozraké, pretože ak sa pre infláciu zhorší situácia, tieto štedré príspevky buď budú musieť znížiť alebo zrušiť. Mechanizmy, ktoré zabezpečujú chod tejto krajiny vrátane tých finančných, sú oveľa dôležitejšie.

Je teda cieľom vládnej strany PiS témy justície a právneho štátu posunúť do úzadia iným programom?

Malgorzata Gersdorfová od roku 2014 je prvou predsedníčkou poľského najvyššieho súdu,

pôsobila ako profesorka práva na Varšavskej univerzite,

bola členkou hnutia Solidarita,

podľa reformy vládnej strany mala pre vyšší vek prísť o funkciu, v úrade však zostala,

Súdny dvor EÚ rozhodol, že reforma je protiústavná, vláda potom čiastočne ustúpila.

Ja neviem, čo je ich cieľom. Pán Kaczynski viackrát hovoril o vytvorení akéhosi nového občana, o potrebe vrátenia pravdivej histórie a pochopenia nášho miesta v Európe. Sú to len slogany.

Ale program 500+ bol ideálnym spôsobom, ako dobyť srdcia Poliakov. Konečne prišla vládna strana, ktorá ľuďom niečo dá len tak za nič.

Zaoberám sa aj pracovným a rodinným právom a myslím si, že rozdávanie niečoho len tak nemá práve výchovný efekt pre spoločnosť.

Keď sa PiS v roku 2015 dostalo k moci, prekvapilo vás, ako rýchlo prebehli zmeny na ústavnom súde?

Neprekvapilo to len mňa. Nikto neočakával, že zmeny budú také zásadné a že zámerom strany PiS je úplné prevrátenie právneho systému. Keď padla prokuratúra, nikto nekričal, že sa to nesmie. Až keď sa začal vzpierať ústavný súd, spoločnosť to vnímala negatívne.

No keďže poslanci vládnej strany mali v Sejme väčšinu, ovládli ho. Ak budú mať väčšinu aj teraz, svoje reformy dokončia aj na bežných súdoch. Každá strana v každej krajine chce mať svoje súdy. Je to prirodzené, že aj PiS chce mať svojich sudcov. No my ako spoločnosť s tým nemôžeme súhlasiť.

Preto existuje deľba moci, aby jedna strana nemala v rukách všetko. V momente, ako ovládnu súdnictvo a v rámci toho aj najvyšší kontrolný úrad, nebude mať kto kontrolovať ostatné orgány v ich rukách.

Nemali takéto tendencie aj predchádzajúce vlády, napríklad keď vládla Občianska platforma?